El peso pesado de la comedia que Netflix mantiene en su catálogo hace media década: sólo 8 capítulos e ideal para maratonear

A pesar de contar con casi años, Netflix mantiene en su catálogo de septiembre una de las comedias románticas más populares e ideal para maratonear este fin de semana: Dash & Lily. Basada en la novela Dash & Lily's Book of Dares de Rachel Cohn y David Levithan, la producción de tan sólo 8 capítulos ofrece una mezcla perfecta de romance, humor y magia invernal, ambientada en la temporada navideña de Nueva York.
¿De qué se trata Dash & Lily?
La trama sigue a Dash, interpretado por Austin Abrams, un joven sarcástico y algo solitario, que odia las festividades navideñas, y Lily, encarnada por Midori Francis, optimista y de personalidad totalmente opuesta.
El punto de partida se condensa en un simple cuaderno rojo olvidado intencionalmente en una librería de Nueva York por Lily a modo de desafío para que alguien se atreva a seguir sus pistas y responder a sus retos.
"Creo que esa fue la parte más liberadora para ambos personajes... Parece que ambos tienen dificultades para expresarse. Así que tener ese anonimato, simplemente escribiéndose y sin conocerse, creo que les ayudó mucho a expandirse como personas, ya que se expresaban estas cosas íntimas, pero sintiéndose libres de hacerlo", destacó Abrams en diálogo con The Wrap.
A lo largo de la serie, ambos personajes desarrollan una relación a través de sus mensajes, sin conocerse cara a cara, lo que crea una atmósfera de misterio y anticipación. “Quería que esta serie fuera más atemporal y más vigente que simplemente una buena pieza de programación navideña”, señaló Brad Silberling, encargado de dirigir la mayor parte de la producción.
Ocho episodios y el invierno de Nueva York bastaron para que Dash & Lily se convierte en un escenario perfecto donde narrar una historia de amor y problematizar sobre la importancia de las conexiones genuinas en tiempos de superficialidad.
Ficha técnica de Dash & Lily
- Título original: Dash & Lily
- Año de estreno: 2020.
- Plataforma / Cadena: Netflix.
- País de origen: Estados Unidos.
- Temporadas: 1.
- Número de episodios: 8.
- Duración por episodio: entre 23 y 27 minutos.