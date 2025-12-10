Getafe vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo sábado 13 de diciembre, Espanyol visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga.

Así llegan Getafe y Espanyol

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Villarreal. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 5 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega triunfante luego de ver caer a Rayo Vallecano con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el octavo puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (8 PG - 3 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 40 16 13 1 2 27 2 Real Madrid 36 16 11 3 2 17 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 5 Espanyol 27 15 8 3 4 3 8 Getafe 20 15 6 2 7 -4

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Betis: 21 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Espanyol, según país