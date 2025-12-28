Nicolás Otamendi podría ir a un gigante de Europa a meses del Mundial 2026

Otamendi se encuentra a meses de quedar libre y todavía no recibió oferta para renovar con Benfica

A meses de que el Mundial 2026 se quede con la atención de los hinchas en diferentes partes del planeta, se conoció que Nicolás Otamendi cuenta con serias chances de marcharse del Benfica de Portugal para pasar a un equipo grande que está necesitado de sumar un central de jerarquía. Una operación que podría ponerse en marcha en los próximos días.

Lo primero a señalar es que el zaguero se encuentra a meses de quedarse con el pase en su poder porque su contrato con el conjunto portugués vencerá después del certamen internacional de selecciones. A sus 38 años, las chances de continuar no solo dependen de lo que considere, debido a que su club también tendrá que decidir si lo quiere dentro del plantel. O lo libera para que se vaya a otro destino para finalizar su extensa carrera como es el caso de River Plate, del que reconoció ser hincha y tener el anhelo de jugar con la banda roja.

Barcelona tiene hasta el 15 de enero para cerrar a Otamendi o cualquier defensor que pretenda

La información que trasciende expone que Otamendi se encuentra en la carpeta del Barcelona de España como una alternativa seria. Esto es producto de que el club necesita sumar un defensor producto de la lesión de Andreas Christensen en la zona de la rodilla y el pedido de licencia del uruguayo Ronald Araújo por problemas de salud mental. Además, se desprende que la contratación debe resolverse antes del 15 de enero para que se pueda inscribir al argentino por cuestiones presupuestarias.

No obstante, la postura del Benfica fue clara y esta llegó por medio de Mourinho que se negó de manera rotunda a sufrir la pérdida de su capitán. "He estado en clubes donde el capitán lleva el brazalete, pero realmente no lo es. Aquí lo lleva el brazo de alguien que asume el rol y soporta el peso. Hay jugadores de 20 años que parecen veteranos y veteranos de 38 que son jóvenes. Nico es joven", expresó hace un tiempo cuando le preguntaron por el jugador.

Por otro lado, los medios portugueses señalan que Rui Costa, presidente de Benfica, va a avanzar con una propuesta de renovación de contrato y que Otamendi decida el tiempo que quiera quedarse. Esto es producto de que es considerado un ídolo dentro de la institución, además de una voz de mando más que autorizada por todo lo que logró dentro del campo de juego. Algo que permite entender que el Barcelona no podría contar con su ficha.

Otamendi no es la única alternativa de Barcelona para 2026

Además del ex Vélez, la entidad catalana considera a otros dos jugadores argentinos para captar en este mercado de pases porque se encuentra interesado en Marcos Senesi y Juan Foyth. Ambos casos es muy probable que salgan por medio de una transferencia de venta. Lo particular es que contarían con el apoyo de Lionel Scaloni para cambiar de equipo siempre y cuando se de una particularidad.

El entrenador de la Selección Argentina les señaló que son libres de mantenerse o cambiar de club pero deben asegurarse que sumen minutos para llegar con ritmo y no quedar afuera de la nómina de cara al Mundial 2026. De acuerdo con un trascendido, el mensaje estuvo apuntado a Walter Benítez, Gio Lo Celso, Paulo Dybala, Claudio Echeverri, Valentín Carboni, Valentín Castellanos y Franco Mastantuono. Uno que también aplicaba para Aníbal Moreno, pero el hecho de ser transferido a River le asegura cierta cantidad de minutos y solo resta que se destaque cuando le toque sumar minutos.