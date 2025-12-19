Mourinho puede ser la llave para que Gallardo sume un refuerzo a River

El entrenador portugués podría ser la llave que le de a River un refuerzo

Hace unos días, se conoció que River realizó una propuesta formal al Benfica de Portugal para quedarse con la ficha de Gianluca Prestianni en el vigente mercado de pases. La misma fue rechazada porque la consideraron como insuficiente, pero además hay un detalle que no pasa desapercibido y es que la postura de José Mourinho cuenta bastante al momento de decidir cuál va a ser el destino del jugador.

De acuerdo con los trascendidos, el "Millonario" hizo un ofrecimiento formal de un préstamo por una temporada con un cargo de 800 mil euros más una opción de compra de 4 millones por la mitad de la ficha. Una que se pretende ejecutar en caso de que el jugador rinda de la manera esperada dentro del campo de juego. Mientras que desde Europa manifestaron que los montos son bajos. Sin embargo, no cerraron la puerta y están dispuestos a escuchar más ofrecimientos.

El jugador presiona para se haga su transferencia al "Millonario".

Otro elemento a considerar dentro de esta novela es la postura de José Mourinho que decidió colocar a Gianluca Prestianni de titular en el partido ante Farense en el marco de la Copa de Portugal. Se desprende que el cuerpo técnico lo tiene como una alternativa más en aquellos partidos en los que sea necesario rotar los nombres para administrar las cargas y así disminuir el porcentaje de probables lesiones.

En el caso del jugador argentino, esta participación en el ámbito local le permitió romper una racha de más de un mes sin ser convocado para formar parte del once titular. La última vez había sido el 1 de noviembre en el partido contra Vitoria Guimaraes. Todo pareciera indicar que el experimentado entrenador estaría de acuerdo en dejarlo ir pero siempre y cuando la propuesta de River sea una que deje satisfechos a los directivos.

River ya tiene su primer refuerzo

Por otro lado, la tarde del jueves expuso que River llegó a un acuerdo con Atlético Mineiro para quedarse con la ficha de Fausto Vera en calidad de préstamo por un año. Se trata de una operación que tiene un cargo de 500 mil dólares, además de que cuenta con una opción de compra de 4 millones de dólares por totalidad de los derechos federativos como también los económicos.

Además, se confirmó que no habrá ningún jugador involucrado en la operación porque se había deslizado la posibilidad de que se incluya la ficha de Fabricio Bustos. Uno que fue considerado como integrante del plantel a transferir, debido a que desde el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo consideran que no supo aprovechar las oportunidades que le entregaron cada vez que lo mandaron a la cancha ya sea como titular o suplente.