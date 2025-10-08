Por qué Otamendi se pierde el inicio del Mundial 2026

Otamendi se pierde el debut de Argentina en el Mundial

Si bien falta bastante para que la pelota comience a rodar en el marco del Mundial del 2026, la Argentina sabe que va a tener un jugador menos para afrontar su debut porque Nicolás Otamendi fue informado por la FIFA que debe perderse dicho encuentro. A falta de una confirmación de Lionel Scaloni de que lo convoque, el defensor saber que tiene que ver un partido desde la tribuna.

No hay dudas que se trata de una baja de gran peso y que sorprendió a varios porque no podrá afrontar su suspensión en cualquier otro encuentro de la Selección Argentina. "Evitar un gol u oportunidad manifiesta de gol al equipo contrario", expresa el documento que FIFA hizo difundir en la mañana de este martes 7 de octubre. Además, se desprende que la AFA tendrá que realizar un pago de 6300 dólares por la tarjeta roja que le mostraron al jugador.

Otamendi se pierde el debut de Argentina en el Mundial

Esto es producto de que Nicolás Otamendi fue expulsado en el partido ante Ecuador en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Al no haber más partidos oficiales dentro del calendario, la FIFA resolvió que la suspensión se de en el marco del próximo Mundial. Hay que recordar que en la vigente ventana, el conjunto argentino disputará amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

Por otro lado, la Finalissima contra España no se encuentra confirmada en el calendario y desde el organismo internacional señalan que se trata de un campeonato con una etiqueta especial. “Tiene que cumplir bajo normativa FIFA y la Finalissima no lo es. La Finalissima es una competición que está bajo la órbita de Conmebol y UEFA”, expresan desde la CONMEBOL a Infobae.

¿Después del Mundial a River?

La figura de Nicolás Otamendi es blanco de varios comentarios porque nunca dudó en expresar que es hincha de River y el amor que siente por la banda roja. Su deseo antes de retirarse es usarla al menos una vez en un partido oficial, pero tiene en claro que primero deben darse algunas condiciones para que la intención termine de materializarse.

“Nunca me llamó Marcelo Gallardo y nunca tuve la oportunidad de hablar con él. Tengo un año de contrato con Benfica y después del Mundial veré qué haré”, expresó hace unas semanas. El defensor podría estar motivado a cumplir su deseo tras la incorporación de Ángel Di María a Rosario Central y todo lo que despertó en los hinchas.

No obstante, el "Muñeco" Gallardo es el encargado de decidir si un jugador se suma a su plantel o lo rechaza porque entiende que no tiene nada para aportarle. Mientras que los hinchas lo rechazan a Nicolás Otamendi, debido a que consideran que su incorporación debía haberse dado después del Mundial de Qatar, pero prefirió renovar para quedarse en el Benfica.