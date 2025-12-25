El mejor jugador de cada Mundial de la FIFA en la historia, según la IA

El mejor jugador de la historia de cada Mundial de Selecciones de la FIFA, según la IA.

La historia de los Mundiales de fútbol de la FIFA comenzó allá por 1930 con la única edición que hubo en Uruguay, donde el local fue el campeón. El último torneo fue en Qatar 2022, donde la Selección Argentina se coronó en el Estadio Lusail de Doha. En el medio, hubo grandes jugadores que brillaron en cada Copa del Mundo, que no tuvo certámenes a lo largo de la década de 1940 por la Segunda Guerra Mundial, que se extendió entre 1939 y finales de 1945.

Por lo tanto, la IA (Inteligencia Artificial) eligió a los futbolistas más destacados de cada certamen, que fueron 22 hasta ahora a lo largo del tiempo. Por supuesto, la "Albiceleste" tiene presencia plena con tres astros incomparables como Mario Kempes, Diego Maradona y Lionel Messi. De cualquier manera, es imposible soslayar al brasileño Pelé, quien es el único futbolista en ganar tres Copas del Mundo, con sus consagraciones en 1958, 1962 y 1970.

Los mejores jugadores de cada Mundial en la historia, según la IA

Uruguay 1930

José Nasazzi, defensor del Uruguay campeón, que derrotó por 4-2 a Argentina en la final en Montevideo.

Italia 1934

Raimundo Orsi, extremo izquierdo argentino nacionalizado italiano que jugó para Italia, campeona tras derrotar en la final a Checoslovaquia por 2-1.

Francia 1938

Leónidas, delantero de Brasil, que perdió en la semifinal por 2-1 ante Italia, luego campeona.

Brasil 1950

Zizinho, mediocampista ofensivo del Brasil subcampeón, que cayó en la final por 2-1 ante Uruguay en el histórico "Maracanazo".

Suiza 1954

Ferenc Puskás, delantero de la Hungría subcampeona, que perdió en la final frente a Alemania Occidental por 3-2.

Suecia 1958

Pelé, delantero del Brasil campeón, que derrotó en la final al local por 5-2.

Chile 1962

Garrincha, extremo del Brasil campeón, que batió en la final a Checoslovaquia por 3-1.

Inglaterra 1966

Bobby Charlton, delantero de Inglaterra, que fue campeón al derrotar en el cruce decisivo a Alemania Federal por 4-2.

México 1970

Pelé, delantero del Brasil campeón, que derrotó en la final a Italia por 4-1.

Pelé, con la impresionante marca de ser tricampeón del mundo.

Alemania Occidental 1974

Johan Cruyff, mediocampista ofensivo de la Holanda conocida como "La Naranja Mecánica", que perdió la final contra Alemania Federal por 2-1.

Argentina 1978

Mario Kempes, delantero de la Argentina campeona, que batió en la final por 3-1 a Holanda en la prórroga.

España 1982

Paolo Rossi, delantero de la Italia campeona, que venció en la final a Alemania Federal por 3-1.

México 1986

Diego Maradona, mediocampista ofensivo de la Argentina campeona, que derrotó en la final a Alemania Occidental por 3-2.

Italia 1990

Salvatore Schillaci, delantero de Italia, que quedó eliminada por Argentina como local en la semifinal (1-1 y 4-3 en los penales).

Estados Unidos 1994

Romario, delantero del Brasil campeón, que batió en la final a Italia (0-0 y 3-2 en los penales).

Francia 1998

Zinedine Zidane, volante ofensivo de la Francia campeona, que venció en la final a Brasil por 3-0 como local.

Corea del Sur y Japón 2002

Ronaldo, delantero de Brasil campeón, que derrotó en la final por 2-0 a Alemania.

Alemania 2006

Zinedine Zidane, volante ofensivo de la Francia subcampeona, que cayó en la final ante Italia (1-1 y 5-3 en los penales).

Sudáfrica 2010

Wesley Sneijder, mediocampista ofensivo de Holanda, que cayó en la final por 1-0 frente a España en la prórroga.

Brasil 2014

Lionel Messi, delantero de Argentina subcampeona, que perdió en la final por 1-0 contra Alemania en la prórroga.

Rusia 2018

Luka Modric, volante mixto de Croacia subcampeona, que perdió en la final frente a Francia por 4-2.

Qatar 2022

Lionel Messi, delantero de Argentina campeona, que venció en la final a Francia (3-3 y 4-2 en los penales).

* Las herramientas de la IA (Inteligencia Artificial) utilizadas fueron cinco: Chat GPT, Gemini, Grok, Le Chat Mis Ral y Deep Seek.