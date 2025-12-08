Qué es la FIFA: el significado de sus siglas

La FIFA nació en 1904.

Desde su invención en Inglaterra durante el siglo XIX, el fútbol se volvió el deporte más popular de todos. Con lo que fue la extensión la la locomotora a vapor y el tren, redes ferroviarias llegaron a otras partes del mundo y el deporte fue atravesando fronteras, hasta convertirse en un fenómeno global. Tal es así que cada uno le dio su identidad. Y hubo países que en pocas décadas se transformaron en potencias.

Y también fue atravesado de manera potente por los cambios culturales que formaron parte de las sociedades, lo que se pudo ver en la forma de vestirse de los hinchas y de los propios jugadores, de acuerdo a la moda. Pero como todo requirió de una organización tanto a nivel nacional como en lo internacional, con la organización de torneos continentales, que encuentran su expresión máxima en el mundial de selecciones.

Cuál es el significado de FIFA

Las siglas FIFA significan Federación Internacional de Fútbol Asociado. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede en Zúrich, Suiza. Forma parte del IFAB, organismo encargado de modificar las reglas del juego. Además, establece las reglas del fútbol, asegura su aplicación consistente y trabaja para avanzar en el deporte mediante la innovación, la educación y la colaboración con las 211 federaciones miembros de la organización.

La historia de la FIFA y el nacimiento del Mundial

La FIFA presidió su primer torneo internacional en 1906, pero no fue exitoso. Esta situación, sumada a los factores económicos, propició el reemplazo de Guérin por el inglés Daniel Burley Woolfall, quien en el momento era un miembro de la asociación. El siguiente torneo internacional fue la competición olímpica de fútbol de Londres 1908, la cual tuvo un buen resultado con la participación de jugadores profesionales. Fue organizada por la Federación Inglesa de Fútbol, contraria a los principios de la FIFA.

La copa Jules Rimet.

En 1921 el francés Jules Rimet llegó a la presidencia y a partir de los Juegos Olímpicos de París 1924 organizó los campeonatos de fútbol, contando con 60 000 espectadores en el partido final entre Uruguay y Suiza. Estos éxitos apremiaron a la FIFA para que, en el Congreso de Ámsterdam del 28 de mayo de 1928, considerara el establecimiento de su propio Campeonato Mundial. En el congreso siguiente de Barcelona se terminó de planear el campeonato, que se llevaría a cabo en Uruguay para celebrar el centenario de su independencia. En esa ocasión varios europeos no pudieron ir por los costos económivos y su deseo de que se juegue en Europa, pero se establecería para siempre este torneo.