Scaloni, atento a lo que sucede con Argelia.

A unos cinco meses del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina se encuentra a la espera de su duelo con España en la Finalissima que se realizará en Qatar, al mismo tiempo que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni se mantiene atento a sus rivales de la fase de grupos. Tras el sorteo realizado en Washington DC, el conjunto nacional quedó emparejado con Argelia, Austria y Jordania, selecciones que están bajo la lupa del estratega para preparar los partidos que se jugarán en junio.

De todos estos, Argelia ha llamado poderosamente la atención con sus actuaciones en la Copa Árabe, en la que cayó por penales en cuartos de final ante Emiratos Árabes Unidos, y, más recientemente, en la Copa Africana de Naciones. En el certamen africano, los argelinos tuvieron una actuación destacada al llegar nuevamente a los cuartos de final, en donde fueron derrotados por Nigeria el sábado pasado por 2-0.

Ahora bien, el arbitraje del senegalés Issa Sy generó polémica, especialmente por el lado de Argelia, que emitió una denuncia formal a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA por las decisiones de la terna arbitral. Si bien no se hizo mención a las jugadas en cuestión, la Federación Argelina de Fútbol resaltó que el arbitraje afectó el resultado del duelo con los nigerianos, además de que dañó la imagen de credibilidad del fútbol africano.

“La Federación Argelina de Fútbol no puede ignorar las decisiones arbitrales del último partido, que suscitaron interrogantes y provocaron un descontento generalizado, ya que afectaron a la credibilidad del arbitraje africano y no sirven a la imagen del fútbol africano a nivel internacional”, escribieron desde la FAF. De hecho, la federación solicitó que se realice una investigación para aclarar lo sucedido en el certamen que se lleva a cabo en Marruecos.

Como resultado, la CAF abrió una investigación no solo por el cruce entre Argelia y Nigeria, que terminó con incidentes entre los jugadores tras el pitido final, sino que también se investigarán las polémicas del cruce de Marruecos y Camerún por la misma instancia. Vale la pena destacar que Argelia será el primer rival de la “Albiceleste” en la Copa del Mundo, por lo que será un partido clave para romper el hielo.

Argelia perdió el invicto de 19 partidos sin perder.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026