El trofeo original volverá a Argentina por el Tour.

Se aproxima una nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA, que tendrá la particularidad de llegar con un nuevo formato de 48 selecciones y de disputarse por primera vez en tres países distintos: Estados Unidos, Canadá y México. A semejante evento, la Selección Argentina llega como campeona defensora, por lo que ver la Copa del Mundo antes del campeonato tendrá un peso especial para los fanáticos.

Y es que el Tour del Trofeo de la Copa del Mundo, presentado por Coca-Cola, tendrá una parada obligatoria por la Ciudad de Buenos Aires el próximo mes, concretamente los días 19 y 20 de febrero. Por esas fechas, el complejo La Rural situado en el barrio de Palermo será el punto de encuentro de los aficionados con el mítico trofeo que fue levantado por Lionel Messi hace poco más de tres años en Qatar 2022.

Para dicho evento, el predio tiene preparada toda una ola de experiencias inmersivas y exclusivas, que tendrán como objetivo realzar la pasión argentina antes de la disputa del Mundial 2026. Ahora bien, esta gira no arrancará en Argentina, sino que pasará por otros países previamente y seguirá su camino una vez que se terminen esos dos días hasta recalar en el mítico Estadio Azteca de México, donde se disputará el partido inaugural.

De hecho, se sabe que la Copa del Mundo pasará por Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Uruguay y Brasil antes de seguir su camino a los países anfitriones. Cabe mencionar que, en todo el mundo, el tour contempla 75 paradas y más de 150 días de gira a través de 30 asociaciones afiliadas a la FIFA, por lo que esto es apenas una pequeña imagen de todo lo que representa el tour.

Por otro lado, se trata de la vigésima edición de este tour, lo cual ha sido celebrado por Romy Gai, quien se desempeña como director de negocios de la FIFA. “No solo celebramos el 20 aniversario del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca Cola, sino que también nos preparamos para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia, con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos”, afirmó el ejecutivo.

Scaloni entregó el trofeo a la FIFA en el sorteo del Mundial 2026.

Los grupos del Mundial 2026