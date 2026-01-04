Repudio y alerta en la oposición argentina por el ataque a Venezuela

El Partido Justicialista expresó su repudio al ataque de Estados Unidos a Venezuela, que consideró una amenaza para toda la región, y al secuestro de Nicolás Maduro. De la misma forma se expresaron sus principales dirigentes -como Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Juan Grabois-, las centrales obreras y los bloques parlamentarios, que rechazaron el uso de la fuerza y reclamaron por la protección irrestricta de la soberanía y la integridad territorial de los países de la región. También el Frente de Izquierda expresó su repudio y se movilizó a la Embajada de Estados Unidos. En tanto, otras fuerzas como la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica plantearon la necesidad de que se respete la vigencia del derechos internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, pero también remarcaron su condena al gobierno de Maduro.

"Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas", expresó el principal partido opositor en un comunicado en el que calificaron a América Latina "territorio de paz y soberanía". Más extensa fue la declaración conjunta de los diputados y senadores nacionales del bloque Unión por la Patria y el sub-bloque Justicialista, respectivamente. "Repudiamos y condenamos de manera categórica la intervención militar perpretada por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, así como la captura de su Presidente. Estos hechos constituyen una violación grave y deliberada de la soberanía de un Estado y del derecho internacional, en abierta transgresión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", expresaron.

Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof condenó el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. "Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente", afirmó. Recordó las políticas de no intervención que históricamente respetó Argentina en matería internacional como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo, que consideró por encima de las conveniencias económicas. Todo lo opuesto a la posición que expresó el presidente Javier Milei. Por eso algunos funcionarios libertarios como Manuel Adorni y Diego Santilli salieron a criticar al gobernador bonaerense en las redes.

El diputado y titular del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, también expresó su condena a los bombardeos a Venezuela y la captura de Maduro. "No buscan la paz, ni defienden la democracia. Solo les interesan los bienes naturales que posee una región a la que buscan colonizar. Hoy es el petróleo, ¿qué sigue?", se preguntó. Si bien el ex candidato presidencial Sergio Massa siempre estuvo entre los críticos del gobierno venezolano, su partido, el Frente Renovador, emitió un comunicado para "rechazar de manera categórica" cualquier invasión o intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. "La legitimidad o ilegitimidad de un gobierno no puede resolverse mediante acciones armadas de un país extranjero, sino por el peso del propio pueblo a través de mecanismos democráticos, pacíficos y soberanos", sostuvo el FR que calificó el accionar de Trump como "antidemocrático y unilateral".

Uno de los más enfáticos en el rechazo fue el diputado y referente de Argentina Humana Juan Grabois. "Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra. Es la destrucción del derecho público internacional. Es ilegal. Es criminal. Es el fin de Latinoamérica como zona de paz. Junto a nuestro más enérgico repudio, reafirmo nuestro compromiso militante en la resistencia no-violenta contra la barbarie asesina yankee que festeja el cipayaje local", escribió. Añadió su convicción de que el único objetivo del ataque era el saqueo del petróleo venezolano. Y que para los que festejaban y veían la caída de Maduro como un hecho positivo tenían que repasar cómo había quedado Medio Oriente luego de los ataques a libia, Irak y Siria. "No importa si es Maduro, Lula o Kast", indicó.

También las centrales obreras salieron a expresar posición. "La CGT sostiene que ningún Estado tiene legitimidad para intervenir, condicionar o imponer decisiones sobre el rumbo político, institucional y democrático de otro país. Estas prácticas no sólo lesionan la soberanía nacional de los pueblos, sino que profundizan los conflictos, erosionan la convivencia pacífica y ponen en riesgo la estabilidad regional", sostuvo la central de la calle Azopardo. Por otro lado, en un comunicado conjunto, las dos CTA consideraron el ataque de Donald Trump como una agresión que "amenaza la paz y estabilidad de América Latina y el Caribe. Además, constituye un punto de inflexión a partir del cual cualquier país de América Latina puede ser víctima del intervencionismo militar de Estados Unidos, retrotrayéndonos a la época en que la potencia del Norte se arrogaba la potestad de invadir para imponer gobiernos títeres, serviles a sus intereses".

Algunos de los gremios que forman parte de estas centrales sindicales acompañaron al Frente de Izquierda Unidad en la movilización que realizó este sábado frente a la Embajada de Estados Unidos, en el barrio de Palermo. Desde el FIT calificaron como "inadmisible" el ataque de Estados Unidos y manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano. "Es necesario repudiar en forma urgente esta agresión del imperialismo yankie y extender la movilización antiimperialista en todo el continente", sostuvo la diputada Myriam Bregman. "Es necesaria la movilización de los pueblos de todo el continente y el mundo para rechazarlo. ¡Alto a la agresión militar! ¡Fuera Yanquis de Venezuela y América Latina!", coincidió Nicolás del Caño.

Mucho más ambigua fue la posición de otras fuerzas políticas. La conducción nacional de la UCR planteó "un llamado a la paz en la región, y a la plena vigencia del derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas". En ese sentido, marcaron que "la única salida legítima y sostenible a la crisis venezolana es democrática, pacífica y constitucional". Sin embargo, dedicaron un párrafo del comunicado a subrayar que "hemos condenado una y otra vez el proceso autoritario llevado adelante por Nicolás Maduro que desconoció sistemáticamente la voluntad popular. En Venezuela gobierna una dictadura que persigue, encarcela, expulsa y silencia a quienes piensan distinto". Lo mismo la Coalición Cívica ARI, que por un lado habló de una "Venezuela libre" luego del secuestro de Maduro, pero también marcó que "toda decisión unilateral sienta un precedente delicado para el derecho internacional, cuya relevancia no puede ser soslayada, como así tampoco la fragilidad geopolítica mundial que atravesamos".

Más allá de las declaraciones, no se veía con claridad desde Unión por la Patria la posibilidad de avanzar con alguna propuesta de rechazo en el Congreso. Diputados como Jorge Taiana y Eduardo Valdés que forman parte del Grupo de Puebla ya estudiaban la posibilidad de algún reclamo a nivel internacional que este domingo conversarán vía zoom como los juristas Baltasar Garzón y Eduardo Zaffaroni, pero a nivel de ese grupo internacional que conforman varios ex presidentes de línea progresista y de izquierda. Pero creían que no había chances de llevar una propuesta similar a las Cámaras de Diputados y Senadores porque quedarían en minoría. De hecho, quienes sí presentaron un proyecto de declaración fueron de la bancada de La Libertad Avanza, pero para manifestar el respaldo a la captura y remoción de Maduro.