El público de Lali Espósito coreó contra Milei.

Lali Espósito lleva adelante una gira con un show en el que presenta su más reciente lanzamiento discográfico, No Vayas a Atender Cuando El Demonio Llama. En ese contexto, recientemente se viralizó un video en las redes de un momento en el que la cantante reaccionó ante un masivo canto conta Javier Milei en uno de sus conciertos.

Es sabido que Milei y Espósito no gozan de la mejor relación: durante meses el mandatario se encargó de descalificar a la artista solo porque ésta se había mostrado disconforme con el resultado de las elecciones que lo dejaron ganador. De ese modo, y con la carga política que tienen el disco y el show de Lali, casi todo el estadio coreó en contra del Presidente en el reciente recital.

"El que no salta votó a Milei", gritaban las decenas de miles de personas presentes en el estadio donde tocó Espósito y, por supuesto, la gran mayoría saltaba. Ante esa situación, Lali demostró una vez más su don de gente y expuso: "Tal vez aquí adentro hay alguien que votó a Milei y lo respetamos. No compartimos, pero respetamos". Luego, la cantante continuó con su show y anunció que se venía la última canción del mismo, por lo que todos los presentes comenzaron a gritar como respuesta.

Lali Espósito habló sobre la crítica de Ricardo Darín al gobierno y su alusión a las empanadas

"Me resulta bizarro. Es clarísimo lo que quiso decir Ricardo, pasa que estamos en una época tan corta, tan chata en las conversaciones, tan en lo poco importante... Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión, que puede dar como cualquier otro ciudadano por algo que pagó y que le pareció caro y lo vamos a saltar a matar a Darín porque es el foco del momento... después será otro", comentó. Y siguió: "Hay cosas que importan mucho más para debatir en este momento, como la crisis que está atravesando el Hospital Garrahan. Sin embargo, estamos hablando de una empanada".

Lali en vivo.

Qué había dicho Ricardo Darín sobre el gobierno de Milei en la mesa de Mirtha

"La veo muy bien (a Argentina). Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...", comenzó Darín, como invitado en la mesa de Mirtha Legrand. Y agregó: "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?".

Asimismo, el actor se pronunció sobre los precios del país y para ellos utilizó el ejemplo de las empanadas: "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Los precios son terribles. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.