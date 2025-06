Javier Milei fue criticado por una famosa actriz en El Trece.

Javier Milei suele ser el blanco de muchos artistas que empatizan con la gente que es afectada por las brutales políticas del libertario y así sucedió recientemente con el descargo de una famosa actriz de cine, teatro y TV. Se trata de Mirta Busnelli, que trabajó como protagonista en muchas tiras de El Trece, así como en los demás canales de aire.

La artista acudió como invitada al ciclo TVR, conducido por Juan Amorín y Andrea Rincón, y allí fue tajante a la hora de opinar sobre lo que el gobierno hace con los argentinos. "Vino este gobierno y se dedicó a matarnos, a exterminarnos", comenzó su fuerte descargo la protagonista de tiras como Una Familia Especial y Como Pan Caliente.

"Nada de lo que sale de ahí es bueno. Todas las noticias siempre son terribles. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sabemos que aumentan los servicios, que aumentan las cosas, que pasó algo. Todo el tiempo algo horrible pasa. ¿Cómo vas a vivir así?", continuó su discurso Busnelli. Además, la actriz se refirió al fervoroso apoyo de la gente a Cristina Fernández de Kirchner tras su condena: "Me causa gracia la gente que está enojada porque Cristina baila y sonríe. No se satisficieron con que la condenen, que nunca más pueda postularse, con querer matarla, sino que '¿por qué baila?' (risas)".

El descargo de Teresa Parodi en los Gardel 2025 sobre el gobierno de Milei

"Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte", comenzó su descargo Teresa Parodi. Y siguió: "Digo no a la descalificación permanente de sociedades de gestión colectiva, que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y creadoras, y de los intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto", continuó la artista. Por último, Teresa cerró con un apoyo a la expresidenta: "Si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner".

Mirta Busnelli.

La palabra de Pablo Echarri sobre la burla de Milei a Darín

"Esta vuelta le tocó a Ricardo por exponer arriba de la mesa una realidad palpable. Argentina es el país más caro del mundo. Es un país invivible y Ricardo lo expresó de una forma muy concreta", comenzó su análisis Echarri. "Fue muy importante lo que hizo, nos llena de contenido y da mucha fuerza para que el resto de los compañeros, que yo creo que son muchos más que cuando muchos de nosotros empezamos a decir lo que pensamos... Lo que está sucediendo es un retroceso, a comienzos del siglo pasado, ni quisiera del pre peronismo", continuó el esposo de Nancy Duplaá. Y añadió: "Creo que el resto de la sociedad no se da cuenta hasta el día de hoy porque está muy concentrado en la desaceleración de la inflación".