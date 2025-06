Lali Espósito recibió varios premios en los Gardel 2025.

Lali Espósito estuvo en la ceremonia de los Premios Gardel 2025 y allí recibió varios galardones por su canción Fanático, perteneciente al disco No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. De esa manera, consiguió llegar al récord de premios obtenidos por una artista femenina en el evento de CAPIF, con 13 galardones.

Hasta la anterior ceremonia de los Gardel, la artista con más premios era Mercedes Sosa, quien ahora fue igualada por Espósito y ambas comparten el liderazgo femenino en el ranking de ganadoras premiadas por CAPIF. "Me sumo a Teresa Parodi, quiero agradecer tus palabras y humildemente sumarme a ellas", comentó Espósito en su discurso.

"Toda salida de cualquier situación de mierda es colectiva, todos juntos podemos encontrar un lugar mejor y mientras tanto pasar el rato haciendo música con cosas que estén buenas para que la gente sepa que no está sola. Es uno de mis videos favoritos porque hay que reírse de las cosas y hacer siempre algo positivo con eso", agregó la artista. Por su parte, la folklorista citada por Lali pronunció un discurso cargado de mensajes sociales: "Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte", comenzó su descargo Parodi.

Hacia la finalización de su descargo, Parodi se refirió a CFK tras su condena: "Digo no a la descalificación permanente de sociedades de gestión colectiva, que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y creadoras, y de los intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner".

Lali Espósito.

El descargo de la hermana de Lali Espósito antes del Vélez

"Estaban haciendo una pasada y yo estaba mirando y en un momento la veía de chiquita, porque eso mismo que ella estaba haciendo era lo que hacíamos en mi casa cuando jugábamos. En ese momento la miraba de frente y me acordaba de las dos en el 65. No es solo Lali, ahí trabaja mi mamá, trabajan mis amigos, es gente que conozco hace muchos años, que vio el crecimiento de mi hijo. Ayer chusmeaba TikTok y veía a la gente preparándose para los Vélez y es todo un movimiento por un ser humano que es mi hermana", comenzó su descargo Espósito. Y sumó: "Me emociona que una piba que nació en Parque Patricios, que nació en un hospital público, que fue a una escuela pública y que después tuvo la suerte de sostener lo que tiene hoy me emociona mucho que la gente la acompañe así. Cuando ella se sube al escenario lo que ofrece es a la altura del amor que recibe".

Gira de Lali Espósito en 2025

Mayo

24 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

25 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

Junio

7 – Córdoba, Plaza de la Música

14 – Rosario, Metropolitano

21 – Mar del Plata, Polideportivo

28 – Montevideo, Antel Arena (Uruguay)

Julio

3 – Salta, Estadio Delmi

5 – Tucumán, Club Central Córdoba

6 – Santiago del Estero, Club Unión Santiago

11 – Corrientes, Playón Boca Unidos

12 – Santa Fe, Estación Belgrano

30 – San Luis, Microestadio Ave Fénix

Agosto

1 – San Juan, Aldo Cantoni

2 – Mendoza, Arena Maipú

Septiembre

6 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

7 - Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield

Octubre