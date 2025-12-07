¿Qué pasa si Boca y Racing empatan en la Bombonera?

La Academia necesita ganarle a Boca para mantener vivo su sueño de jugar la Libertadores

El Torneo Clausura se encuentra en una etapa de definición y lo hará con dos clásicos que son muy importantes en la historia del fútbol argentino. Por un lado, el clásico platense a desarrollarse entre Gimnasia y Estudiantes, que va a paralizar a una ciudad. Mientras que en el otro cuadro de la llave es posible apreciar a Racing y Boca Juniors. Un duelo que en el último tiempo se repitió bastante y que este fin de semana podría culminar nuevamente con un empate porque son dos equipos que se estudian de gran manera al momento de enfrentarse.

A diferencia de lo que sucedió en el Apertura que consagró campeón a Platense, el reglamento para el segundo campeonato oficial de la Liga Profesional sufrió un cambio más que interesante. Esto es producto de que la AFA agregó que en caso de empate en el tiempo regular se van a disputar dos lapos de 15 minutos con el fin de que haya un vencedor. Si la igualdad sigue presente en el marcador, no quedará remedio que pasar a la instancia de los penales para decretar a uno de los finalistas.

Boca domina el historia ante Racing jugando en la Bombonera

Una modalidad definición que estuvo muy presente en los últimos duelos mano a mano que Boca y Racing protagonizaron en el plano local. Es que en la semifinal de la Copa de la Liga 2021 igualaron sin goles en los 90 minutos y la Academia se impuso por 4-2. Mientras que en la edición 2022 fue clave la presencia de Agustín Rossi para que el Xeneize avance a la instancia de la final. Algo que se repitió también en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 donde la figura de Sergio Romero fue fundamental para que sus compañeros sigan con vida en el certamen internacional.

Por lo tanto, el partido de este domingo entre los dos tiene promesa de que pueda extenderse un poco más y que los nervios de los hinchas perduren más de lo esperado. Lo particular es que el ganador tendrá tiempo para recuperar las energías pensando en la final, debido a que Gimnasia vs. Estudiantes se encuentra programado para la tarde del lunes 8 de diciembre. Si bien, son 24 horas de ventaja, en una instancia de definición puede marcar y bastante la diferencia en los momentos finales.

¿Cómo está el historial de Racing y Boca?

En este tipo de partidos, que cuentan con el agregado de que son un clásico, el historial puede llegar a anticipar lo que podría suceder en el campo de juego. Aunque el fútbol no siempre es lineal y las sorpresas están a la orden del día. Las estadísticas señalan que Boca y Racing se enfrentaron en 220 encuentros en una rivalidad que lleva más de 110 años de existencia. El Xeneize dispone de 94 victorias, la Academia cuenta con 73 triunfos y no se sacaron diferencias en 53 empates.

Por otro lado, las estadísticas que corresponden a partidos disputados en la Bombonera señalan que Boca es un claro favorito porque se quedó con la victoria en 38 jornadas, mientras que la Academia dio la sorpresa en 14 presentaciones. Para la visita, su última victoria fuera de casa y dentro de los 90 minutos se registró en la Superliga 19/20 con el gol de Matías Zaracho.

¿Por qué Boca vs. Racing se juega en la Bombonera?

El sistema de definición de las sedes en la zona de eliminación del Torneo Clausura es producto de la cantidad de puntos que cada equipo obtuvo en la fase campeonato. Si se repasa, Boca culminó primero en su zona con 29 unidades, mientras que Racing quedó ubicado en el tercer puesto con 25 puntos. Algo que no se contemplará para la final, debido a que la Liga Profesional advirtió que se disputará en Santiago del Estero.

Datos del partido