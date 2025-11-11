Entradas Tan Biónica en Vélez 2026: precios y fecha de cuándo tocan

Tan Biónica vuelve a los escenarios.

Tan Biónica sigue emocionando a su público con el regreso de la banda. A semanas de lanzar su nuevo disco El Regreso, la banda anunció una presentación en Vélez para 2026, donde se reencontrará con su gente. De esta manera el grupo por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane repasará sus grandes himnos y compartirá en vivo sus nuevas melodías.

Luego de una década sin publicar material nuevo, El Regreso marca el comienzo de una nueva etapa para la banda. Este álbum, lanzado recientemente, incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag y, a pocos días de su salida, ya supera los 12 millones de streams en plataformas digitales y debutó con todo su tracklist dentro del Top 50 de Spotify Argentina, con canciones como Tus Cosas (feat. Airbag), El Problema del Amor, Boquitas Pintadas (feat. Nicki Nicole), El Alma en el Camino, Mi Vida (feat. Andrés Calamaro), En Mi Mundo, Mil Días, Santa María, X=4 y La Invención.

Cuándo toca Tan Biónica en Vélez 2026

Tan Biónica se presenta el 27 de marzo de 2026 en Vélez.

Por dónde sacar entradas para Tan Biónica en Vélez 2026 y desde cuándo

Las entradas se podrán sacar por Enigma Tickets.

Habrá preventa exclusiva BBVA VISA desde el miércoles 12 de noviembre a las 12hs hasta agotar stock, a través de enigmatickets.com. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BBVA VISA, pagando únicamente a través de modo.

Por su parte, la venta general será con todos los medios de pago a través de Modo o Mercado Pago, y comienza automáticamente una vez agotada la preventa, a través de enigmatickets.com.

Chano al piano y de cara al público.

Presente de Tan Biónica y regreso

Más unidos y sólidos que nunca, los integrantes de Tan Biónica atraviesan uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de un reencuentro histórico en 2023, la banda agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de medio millón de personas en su gira internacional “La Última Noche Mágica”, con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa. Aquel regreso marcó un antes y un después en la historia reciente de la música argentina y fue reconocido en los Premios Gardel 2025 con dos galardones: Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por Arruinarse, junto a Airbag.

El show en Vélez será una celebración completa. Un encuentro entre generaciones, entre los que crecieron con sus canciones y quienes los descubren por primera vez. Los clásicos que nos marcaron, las nuevas canciones que ya se sienten como parte de su historia, y la misma fuerza que hizo de Tan Biónica una de las bandas más queridas e idolatradas de la Argentina en el presente.