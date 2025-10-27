"El Regreso": Tan Biónica lanzará un nuevo disco el 4 de noviembre después de 10 años

Tan Biónica confirmó este lunes que lanzará su nuevo álbum "El regreso" el próximo 4 de noviembre. Se trata de una nueva entrega que contará con temas junto a otros grandes artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

Después de 10 años, Tan Biónica lanza un nuevo álbum

La noticia fue oficializada en redes sociales donde la banda, compuesta por Chano Moreno Charpentier, Bambi, Diega y Seby, compartió un video corto junto al actor Federico D’Elía. En una especie de terapia de grupo se escucha al bajista decir: “Hola, soy Bambi, integrante de Tan Biónica. Y hoy estoy acá porque hace diez años, cinco meses y ocho días que no sacamos un álbum nuevo”.

Tras lo que los diferentes integrantes del grupo confesaron tener miedo de lanzar temas inéditos. “Lamentablemente el tiempo terminó. Pero perdón, ya que los tengo acá, ¿qué pasó el 4 de noviembre?”, pregunta el personaje de D’Elía en referencia al reconocido tema La melodía de Dios.

“No importa lo que pasó el 4 de noviembre en realidad. Importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre: Tan Biónica vuelve a sacar un disco”, concluye Chano en el video.

En la página oficial de la banda ya está disponible la posibilidad de pre-ordenar la edición en vinilo de "El Regreso". Mientras que en Spotify se compartió la lista de canciones y las grandes colaboraciones que tendrá el nuevo disco:

“El alma en el camino”,

“Tus cosas” (ft. Airbag),

“El problema del amor”,

“Mi vida” (ft. Andrés Calamaro),

“En mi mundo”,

“Mil días”,

“X=4”,

“Santa María”,

“Boquitas pintadas” (ft. Nicki Nicole),

“La invención”.

El lanzamiento confirmó definitivamente la vuelta del grupo que viene de realizar un gira con entradas agotadas en solo minutos desde el Lollapalooza Argentina 2023. Sin embargo, estaban tocando canciones de su histórico repertorio. El último disco que sacó el grupo fue Hola mundo en 2015.

En 2023 juntamente fueron los artistas que más tickets vendieron en Argentina con conciertos en River Plate, dos shows en Vélez Sársfield, dos en el Estadio Único y 10 Movistar Arena de Buenos Aires.

“Hoy termina mi trabajo creativo para este disco. Ya entregué todas las canciones, me siento un compositor mucho mejor que antes porque me preparé mucho, trabajé muchísimo, leí mucho, explore y pude crear diferentes mundos y universos fantásticos a los que nunca había podido entrar y en este disco lo logré”, sostuvo Chano tiempo atrás de que oficializar la fecha del lanzamiento.