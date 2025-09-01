Inesperado comunicado de Chano sobre su futuro en la música: “Termina”.

Chano Charpentier, cantante de Tan Biónica, publicó un inesperado mensaje en sus redes sociales. Lo hizo a través de un video que compartió en su cuenta de la red social Instagram.

"Hoy termina mi trabajo creativo para este disco, ya entregué todas las canciones", contó sobre el disco que está grabando la banda que, según se deja saber a partir de este mensaje de Chano, tiene su lanzamiento cada vez más cerca.

El músico aseguró que se siente "un compositor mucho mejor que antes", porque se preparó y trabajó "muchísimo". "Leí mucho, exploré, pude crear diferentes mundos y universos fantásticos donde nunca había podido entrar, y en este disco lo logré", continuó y añadió, hablándole a sus fanáticos: "Las mejores canciones que yo creo que hice en mi vida, se viene, para mí, el mejor disco de Tan Biónica, lejos. Los únicos que tienen la potestad de definir eso son ustedes. Ojalá que les llegue de esa manera".

Además, en el texto que acompañó al video, el líder de Tan Biónica agregó: "Lo mejor que tenía para decir en el video, que Instagram me cortó, es que me siento mejor compañero".

La importancia del hermano de Chano en el disco

En otro momento del video, Chano se refirió a la importancia del bajista Gonzalo Charpentier, conocido como "Bambi", en el álbum. "Muchas de esas aventuras fueron compartidas con Bambi, con mi hermano, que es el productor del disco. Compartimos muchísimas canciones que hicimos juntos, fue hermoso", señaló.

En los comentarios de la publicación en Instragram, su hermano comentó: "La rompiste. Discazo en la cocina. De los que más disfrutamos haciéndolo. Para nosotros, para aquellos que nos acompañan y nos esperaron. Ojalá podamos acompañar sus vidas con esta música. De corazón, de mil amores".