Las ventas minoristas mejoraron de septiembre a octubre, pero siguen abajo con respecto a 2024

Las ventas minoristas pymes registraron en octubre una caída interanual del 1,4%, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A pesar de este retroceso frente al mismo mes de 2024, en la comparación mensual desestacionalizada se verificó una suba del 2,8% respecto de septiembre, lo que refleja una leve recuperación en el corto plazo.

En lo que va del año, las ventas acumulan un aumento interanual del 4,2%, aunque los empresarios advierten que la mejora es irregular y depende de factores coyunturales. El informe de la CAME destacó que las promociones especiales y el impacto del Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin modificar la tendencia general de consumo prudente.

Respecto de la situación económica de los comercios, el 56% de los encuestados indicó que se mantuvo igual al año pasado, mientras que el 33% señaló que fue peor, aunque este último porcentaje se redujo cinco puntos respecto de septiembre. En cuanto a las expectativas, el 47,9% prevé una mejora para el próximo año, el 43% cree que se mantendrá estable y el 9% anticipa un deterioro.

Sobre la posibilidad de invertir, la mayoría de los comerciantes se mostró cautelosa: 57,3% considera que no es un buen momento, frente a un 14,8% que sí lo ve favorable y un 27,9% que no tiene una opinión definida. La CAME advirtió que los comercios enfrentan mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento, lo que limita la capacidad de inversión y condiciona las expectativas de crecimiento. “Predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir”, señaló la entidad.

Ventas rubro por rubro

El análisis por rubros mostró que seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales. La mayor baja se dio en Perfumería (-6,3%), seguida por Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-3,7%). También retrocedieron Textil e indumentaria (-2,8%), Ferretería y materiales eléctricos (-2,1%), Alimentos y bebidas (-1%) y Calzado y marroquinería (-0,2%). El único rubro en alza fue Farmacia, con un incremento del 1,7% interanual.

En la comparación mensual, todos los rubros mostraron mejoras: Perfumería lideró con un repunte del 9,7%, seguida por Ferretería y materiales eléctricos con un 4,1%. Según la CAME, este comportamiento refleja un consumo más dinámico en octubre, aunque insuficiente para compensar la caída frente al año anterior.

