"Presupuesto inconstitucional": Ddesde Formosa celebraron el voto negativo de sus diputados peronistas en el recinto

Tras el tratamiento del Prespuesto 2026 tratado en la Camara baja, el diputado nacional por Formosa, Luis Basterra, se refirió al rechazo del capitulo 11, artículo 75, que eliminaba la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad. En este sentido, lo catalogó como una votación "que fue muy importante porque recuperó el sentido de inconstitucionalidad".

En diálogo con Agenfor, el diputado peronista reprochó la ausencia de Gerardo Gonzalez, integrante formoseño por el Frente País Federal, pero celebró el accionar de sus compañeros de bloque: "Nosotros respondemos al Modelo Formoseño, votamos en contra del Presupuesto e impedimos que se volteen las leyes de discapacidad y presupuesto universitario”. “Hubo diputados que acompañaron en dar quórum, en aprobar en general el Presupuesto, pero que después tuvieron que hacerse cargo de lo que iba a ser un desastre y decidieron no acompañar el capítulo 11”, relexionó.

En este mismo sentido, criticó y se diferenció del actual diputado nacional por La Libertad Avanza, Atilio Basualdo, quién ingresó en estas últimas elecciones del pasado 26 de octubre y que dejó sin efecto su continuidad como intendente de Las Lomitas: "Por mucho tiempo se escondió y se disfrazó de peronista, pero ahora está mostrando lo que efectivamente es: vota en contra de las Universidades, en contra de los discapacitados, vota a favor de profundizar el endeudamiento de la Nación, a favor de no poner un sólo peso en la vialidad de la provincia".

En este mismo sentido, lo responsabilizó de no defender la invesión en una ruta clave que pasa por dicha localidad: "Se tiene que comer una ruta llena de pozos por culpa de las propias decisiones y la ambición personal que finalmente emergió. Votó a favor de este Presupuesto de entrega, y en contra de la discapacidad y las universidades”.

En este mismo sentido, criticó la estructura general del Presupuesto: “Responde a sus intereses y a su proyecto político de desfinanciamiento de la educación, de la ciencia, de las rutas, de todo”. "Dejar de pensar en el ciudadano y pensar nada más que en cómo hacemos para pagar la deuda y cómo entregamos nuestros recursos a cambio de pagar el endeudamiento que no ha representado nada en la Argentina, ni una obra, ni una mejoría en la calidad de vida de cada uno de nosotros”, denunció Luis Basterra.

"Es un presupuesto de achique, que genera mayor endeudamiento y que, en la práctica, no hay fondos para la promoción del desarrollo de la economía, ni de la pequeña, ni de la mediana empresa, ni de las economías regionales”.