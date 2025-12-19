El NEA se movilizó contra la reforma laboral y las políticas de ajuste: cómo se vivió en cada provincia

El nordeste argentino fue escenario este jueves de una amplia jornada de protesta contra la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo impulsada por el Gobierno nacional. Con Formosa como uno de los epicentros de la movilización, también se registraron marchas multitudinarias en Resistencia (Chaco), Posadas (Misiones) y la ciudad de Corrientes, en el marco de una convocatoria que se replicó en todo el país y que reunió a la CGT, las CTA, gremios sectoriales, organizaciones sociales y espacios políticos.

En todas las provincias del NEA, el reclamo tuvo un eje común: el rechazo a un proyecto que implica un retroceso histórico en derechos laborales conquistados, bajo el discurso de la “modernización”. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la posible eliminación del pago de horas extras mediante un “banco de horas”, la flexibilización de condiciones salariales ante situaciones de discapacidad y el debilitamiento del rol de los sindicatos.

Cómo fue la movilización en Formosa

En la ciudad de Formosa, la movilización confluyó en la Plaza San Martín, donde una multitud se concentró entre las estatuas del Libertador y de Juan Domingo Perón. Allí, referentes gremiales advirtieron que la reforma representa “un retroceso de 100 años” en materia de derechos laborales.

Hilario Martínez, dirigente sindical entrevistado por NEA HOY, sostuvo que el proyecto busca “una precarización total para beneficiar a las grandes corporaciones” y advirtió que, de no abrirse una instancia real de diálogo, el conflicto podría escalar. “Hoy fue el comienzo. Si la CGT no es escuchada, no queda otra opción que ir a un paro tras otro hasta que acepten discutir seriamente”, afirmó.

En la misma línea, el secretario general del Sindicato de Camioneros en Formosa, Sergio Recalde, cuestionó el discurso oficial que presenta la reforma como necesaria para generar empleo. “El Gobierno quiere que la variable de ajuste sea el trabajador. Ya existe esclavitud en muchos sectores, y esta reforma lo que pretende es legalizarla”, señaló. Además, remarcó que su gremio ha avanzado en procesos de actualización de convenios colectivos sin resignar derechos, lo que desmiente la necesidad de un cambio regresivo en la legislación.

Movilización en Posadas

En Posadas, Misiones, la protesta se concentró en la plaza 9 de Julio, con una columna que partió desde el Mástil. Participaron trabajadores estatales, gremios docentes, organizaciones sociales y personal del CONICET, en el marco del paro de ATE y la convocatoria nacional de la CGT.

La secretaria general de ATE Misiones, Miriam López, fue una de las voces más críticas durante el acto. “Cuando hablan de modernización, hablan de esclavitud; cuando hablan de banco de horas, hablan de trabajo a destajo”, expresó, y advirtió que el proyecto no solo vulnera derechos históricos sino que también contradice principios constitucionales.

El reclamo en Resistencia

En Chaco, la CGT provincial encabezó una movilización hacia la Casa de Gobierno, donde se entregó un petitorio al gobernador Leandro Zdero, aliado político del presidente Javier Milei. La columna partió desde la sede histórica de la central obrera y estuvo encabezada por los cosecretarios generales Adrián Bellomi e Isaías Alegre.

Frente al edificio gubernamental, Bellomi fue contundente: “No es modernización, es indefensión”. En su discurso, pidió al mandatario provincial que fije una posición clara de rechazo a la reforma y advirtió que dejar al trabajador negociando de manera individual frente al empleador implica una relación profundamente desigual. “El trabajador votó para estar mejor, no para perder derechos”, remarcó.

Cómo se vivió en Corrientes

En la capital correntina, la movilización recorrió la peatonal y confluyó en la plaza Vera. Allí, el delegado regional de la CGT, Guido Tello, celebró la postergación del tratamiento legislativo, pero alertó que el proyecto sigue latente. “Hay un retroceso enorme, sobre todo en materia de paritarias y derechos individuales. Así se pierde todo lo conquistado”, sostuvo.

Tello también vinculó la reforma laboral con el contexto económico general y señaló que antes de avanzar en cambios de este tipo debería discutirse una reforma económica que mejore la situación de las familias. “La gente empieza a tomar conciencia de lo que está pasando en el país. De acá a febrero vamos a seguir con acciones para visibilizar el contenido real de esta reforma”, anticipó.