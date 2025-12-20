Un llamado telefónico, el primer gesto para distender la tensión PRO - LLA

En medio de la tensión post sesional en Diputados, surgió un gesto de distensión entre el PRO y La Libertad Avanza. El viernes hubo un contacto: Martín Menem, principal apuntado por el PRO, llamó por teléfono a Cristian Ritondo. La conversación sirvió como primer acercamiento para bajar la tensión entre ambos espacios políticos. Mantienen un vínculo personal que trasciende el ámbito parlamentario, por lo que acordaron preservar la buena relación pese a la diferencia puntual vivida en el recinto esta semana.

El correr de las horas y ese diálogo ya lograron el primer efecto positivo. El PRO mantiene la presentación de una acción judicial contra la designación de tres auditores para la Auditoría General de la Nación, por considerarla un hecho inconstitucional. Sin embargo, el amparo ya no irá contra Menem sino contra la Cámara de Diputados.

Los amarillos cuestionan que, producto de un acuerdo a sus espaldas entre libertarios y peronistas, se haya habilitado la jura de esos auditores cuando el asunto no figuraba en el temario de las sesiones extraordinarias. Resultó igual de irregular la no incorporación del pago de la coparticipación porteña, ordenado por la Corte Suprema, que cayó junto a todo el Capítulo XI del Presupuesto. Por ahora, no hay indicios de que ese ítem volverá a ser incorporado en el Senado.

Para el partido de Mauricio Macri, a La Libertad Avanza le será difícil recuperar la confianza política para sostener un vínculo viable. Serán necesarios gestos mucho más contundentes, aún no especificados, que faciliten un nuevo acercamiento. Aún así, eso no impedirá el apoyo del PRO a las leyes que considere beneficiosas para el país.

En esa línea, la UCR acompañó el Presupuesto que llegó al Senado, cuyo dictamen no mostró cambios respecto al aprobado por Diputados (sin el Capítulo XI). Según analizó el senador peronista Mariano Recalde en FM RE, esto ocurrió porque el gobierno carece de votos para reincorporar la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Los centenarios ya avisaron que darán su voto si la ley de leyes sigue sin modificaciones.

En las filas libertarias circula una teoría: al gobierno le conviene sancionar el Presupuesto así y luego luego subejecutar las partidas que considere deficitarias, como las destinadas a esas dos leyes. De este modo, se garantizan sostener una imagen institucional ante el mundo y se facilitan el acceso al mercado de capitales, evitando financiar la discapacidad o el ámbito universitario. Pero, por otro lado, también se critica que, al aprobarlo tal como está, los libertarios terminarán votando una ley de leyes que, según ellos, es deficitaria.

La sesión está convocada para el viernes 26 de diciembre a las 12 del mediodía, y el Presupuesto obtuvo dictamen de mayoría con once firmas de diecisiete. Contó con el apoyo de cinco libertarios, tres radicales, una tucumana de Independencia y una PRO. Desde el espacio centenario ya avisaron que, sin modificaciones, darán su voto en el recinto.

La posición del Comité Nacional será idéntica a la de Diputados: exige financiamiento para las universidades, personas con discapacidad y salud pediátrica. En la Cámara Baja, solo los dos mendocinos y el chaqueño, los tres del bloque UCR, votaron a favor del rechazado Capítulo XI, que derogaba esos ítem. No sorprendió.

Por eso, el debut del Comité resultó optimista, ya que la mayoría de los radicales votó en línea con la postura partidaria. En el Senado la tarea será más sencilla porque se trata de un solo bloque, y no de dirigentes dispersos en distintos espacios.

Leonel Chiarella, el presidente centenario, dedicó sus primeros días a dialogar con numerosos dirigentes, incluidos gobernadores, exgobernadores y legisladores nacionales. Su meta es articular al máximo la territorialidad radical y dejar de lado las internas.

No quiere que la UCR sea noticia por riñas internas. Prefiere enfocarse en aspectos positivos del nuevo mandato: federalismo, juventud y gestión. Él reúne esas cualidades, con las que se armó la mesa de conducción. Uno de sus objetivos es resaltar que los radicales gobiernan con éxito una gran cantidad de distritos.