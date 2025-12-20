Culpa a los sindicatos por la falta de empleo pero uno salvó su empresa

“Los sindicatos son los mayores responsables de la falta de trabajo en la Argentina”. La frase, lanzada a principios de mes por un empresario durante una entrevista en El Destape Radio, pasaría como una más, habitual en los máximos ejecutivos del sector privado, si no fuera porque la pronunció Ignacio Noel, dueño de Sociedad Comercial del Plata (SCP), una de cuyas compañías logró sobrevivir hasta ahora el proceso de desindustrialización de Javier Milei gracias a un instrumento que le facilitaron los gremios de la actividad.

Se trata de Canteras Cerro Negro (CCN), el grupo de empresas de insumos para la construcción que Noel compró en 2015 y que en mayo de este año logró aplicar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en sus tres plantas productivas de Olavarría, Campana y Córdoba con el aval de las seccionales locales del sindicato de trabajadores ceramistas. Ese procedimiento habilita a una firma a suspender a su personal con el pago reducido de sus salarios y, eventualmente, producir despidos con una carga indemnizatoria menor.

El otorgamiento de los PPC por parte del Gobierno nacional fue el corolario de un conflicto que arrancó en marzo cuando Cerro Negro envió un centenar de telegramas de despido en su planta de Olavarría tras alegar una crisis que, si bien era y es generalizada en el sector de la construcción por el parate de la obra pública y la recesión económica, no había sido demostrada en sede administrativa. Sobre la base de ese entendimiento entre junio y agosto la empresa abonó 95% de los salarios de manera no remunerativa, con lo cual ahorró la casi totalidad de las cargas sociales; además, aplicó un sistema de suspensiones rotativas en las tres fábricas durante 60 días con el pago para esos operarios del 80% del sueldo bruto.

En la actualidad, zanjada según la firma la situación más apremiante y con la producción en marcha y sin suspensiones, Cerro Negro solicitó extender tres meses más el Procedimiento de Crisis para abonar 70% de los salarios de forma no remunerativa. Los acuerdos suscriptos en ámbitos administrativos con los gremios ceramistas incluyeron cláusulas de paz social y desde su implementación no hubo conflictos.

Desde marzo, y con la venia de las seccionales sindicales en cada caso, Sociedad Comercial del Plata, de Noel, logró así despedir a unos 60 operarios de Olavarría (del centenar de telegramas se reincorporó a 40), suspender al personal con rebaja de sueldos y bajar la nómina salarial por el aval a los pagos no remunerativos. Ese grado de colaboración contrasta con la mirada condenatoria del ejecutivo respecto del sindicalismo: “hasta la asunción de (Javier) Milei, hicieron en la Argentina lo que se les dio la gana”.

SCP, controlada por Noel como accionista mayoritario, es un holding de empresas que además de Cerro Negro incluye la alimenticia Morixe y Dapsa, relacionada con el sector petrolero, entre otras de rubros como la agroindustria, transporte e infraestructura y real estate. Cuenta con 1200 empleados en todo el país y más de 70 mil accionistas a lo largo del planeta.