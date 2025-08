Dura advertencia de la CAME a Milei: "No hay consumo ni actividad"

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), alertó este domingo sobre el empeoramiento del escenario productivo en el país, marcado por mayores costos y caída de la actividad que perjudican a las pymes.

Según indicó el vocero de la entidad, Salvador Femenia, los costos de producción se incrementaron cerca de un 25%, principalmente por la suba de tarifas y por la menor actividad económica.

“Sí, puede ser en términos relativos que hayan aumentado 25%. Sobre todo porque aumentaron las tarifas. Y al haber menos producción, el costo unitario sube por una cuestión de costos fijos”, detalló por Radio Rivadavia.

El dirigente también se refirió a la salida de multinacionales, y recordó que unas 80 grandes compañías ya dejaron el país, según datos recientes.

En ese sentido, el vocero de la CAME sostuvo que, aunque parte de esas decisiones responden a estrategias corporativas, la mayoría se explica por la baja rentabilidad, el aumento de costos y las trabas para girar dividendos al exterior.

“Evidentemente tenemos un mercado achicado. Algunas empresas no pueden enviar remesas, otras buscan concentrarse en países con mejores perspectivas, como Brasil. Y aunque el cepo se promete levantar el año que viene, hoy por hoy el clima no es favorable para invertir ni quedarse”, analizó.

Por otro lado, y tras una serie de videos viralizados en redes de emprendedores jóvenes que se lamentaron por tener que cerrar sus emprendimientos ante la falta de demanda, Femenia alertó por la crisis en esta clase de proyectos.

“Esta semana vimos una catarata de cierres. Muchos contaron en redes que arrancaron con todos sus ahorros, pero no hay consumo, no hay actividad. Y además, como siempre, el emprendedor en Argentina no tiene ningún trato diferencial. Falta crédito, y aunque haya ideas, la sobrevida es muy corta”, advirtió.

Siguen cayendo las ventas minoristas

Las ventas minoristas de las pymes volvieron a desplomarse en junio, con lo cual llevan ya dos meses de caída consecutivas frente al mismo mes del año anterior. Además, respecto a mayo, se desplomaron en casi 7 puntos.

Así lo reveló el informe más reciente publicado por la CAME, que mostró que en junio las ventas minoristas de las pymes tuvieron una caída interanual del 0,5%.

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 2,9% en mayo, que había cortado con cinco meses de mediciones positivas, desde el 17,7% de diciembre, el 25,5% de enero, un 24% en febrero, un 10,5% en marzo y un 3,7% en abril.

Además, en la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron un nuevo descenso en el consumo del 6,7% en el sexto mes del año frente a mayo, acumulando tres meses consecutivos de caídas.