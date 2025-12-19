La Rioja cuenta con Presupuesto 2026: $1,8 billones y autorización para toma deuda

Tras el tratamiento en la Legislatura provincial, el Gobierno de La Rioja promulgó la Ley N° 10.850 que establece el Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2026. El mismo ya fue publicado en el Boletín Oficial bajo el decreto 1.661, el cual fija los gastos corrientes y de capital en más de $1,8 billones. En este mismo sentido habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público y a emitir títulos por sumas millonarias para cubrir déficits estacionales y cancelar deudas.

El cálculo exacto de los gastos asciende a $1.832.020.623.871, mientras que los recursos estimados superan levemente esa cifra, lo que genera un resultado financiero superavitario de $5.252 millones.

Sin embargo, el punto neurálgico de la ley radica en las herramientas financieras que la Legislatura otorgó a la administración de Ricardo Quintela. El articulado autoriza un endeudamiento potencial que supera los $325.000 millones a través de tres instrumentos clave.

En primer lugar, el Artículo 17° faculta la emisión de Letras del Tesoro por hasta $190.000 millones, con el objetivo de “cubrir deficiencias estacionales de caja”, figuró en el Boletín Oficial. A su vez, el Artículo 19° autoriza la emisión de Bonos de Cancelación de Deudas, en formato físico o digital, por un máximo de $85.000 millones. Además, se permite tomar crédito público por otros $50.000 millones, destinados a asistir a sectores de la economía provincial y a financiar obras de infraestructura.

Prioridades: gastos en servicios sociales

En el desglose de las partidas, el foco de la gestión está puesto en los Servicios Sociales, que se llevan la mayor tajada del presupuesto con $ 958.762 millones, representando más del 50% del gasto total. Le sigue la Administración Gubernamental con $ 649.719 millones y los Servicios de Seguridad con $ 118.292 millones.

Además, la ley contempla la creación de una Comisión Especial de Actuación Permanente de Control y Seguimiento Presupuestario dentro de la Cámara de Diputados. Este cuerpo tendrá la facultad de “aprobar o rechazar las modificaciones presupuestarias propuestas por la Función Ejecutiva” en un plazo perentorio de 10 días; de lo contrario, se considerarán aprobadas.

Clausulas políticas y financieras de importancia

La ley contempla facultades para que el titular del Ejecutivo pueda realizar modificaciones en la reestructuración del gabinete. El Artículo 28° otorga facultades delegadas al mandatario para “crear, modificar o suprimir las distintas Jurisdicciones Ministeriales, Secretarías y demás estructuras organizativas”, lo que, en la práctica, le permite rediseñar el organigrama estatal sin pasar nuevamente por la Legislatura.

En este marco, el artículo 26° establece que el Nuevo Banco Rioja S.A.U. “Deberá transferir durante el Ejercicio 2026 al Tesoro Provincial un monto a determinar” correspondiente a la distribución de utilidades líquidas y realizadas.

La Ley de Presupuesto fue sancionada el pasado 20 de noviembre y lleva las firmas de las autoridades legislativas y fue refrendada por el secretario general de la Gobernación tras su promulgación el 12 de diciembre.