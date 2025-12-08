Cómo armar en WhatsApp el amigo invisible para Navidad en 5 pasos

Con el último mes del año siempre llega la posibilidad de coordinar un amigo invisible. Si querés resolverlo rápido para tu familia, tu grupo de amigos o tu trabajo, WhatsApp funciona como el espacio central para coordinar, compartir las reglas y enviar las asignaciones de forma privada. La clave está en usar un generador de sorteos confiable y compartirlo en el chat. Acá te contamos cómo hacerlo.

Paso a paso para armar el amigo invisible desde WhatsApp

Entrá a un generador de amigo invisible online: sitios como Amigo Invisible Online, Sortea2, MySanta o DrawNames permiten crear el sorteo gratis: solo pedís los nombres y, en algunos casos, un mail para enviar la asignación. Creá el grupo de participantes: en el formulario cargás los nombres de todas las personas que van a participar. Algunos servicios también permiten excluir combinaciones (por ejemplo, parejas) o agregar reglas del intercambio. Definí las condiciones del juego: podés sumar un presupuesto, fecha del intercambio, lugar de entrega o cualquier detalle que necesite saber el grupo. Generá el sorteo: una vez confirmados los nombres, el sistema asigna automáticamente quién regala a quién y envía la información de forma privada a cada participante, por mail o por link único. Compartí el link en el grupo de WhatsApp: desde ahí, cada persona accede a su resultado sin que nadie más lo vea. El proceso funciona igual en celulares Android y iPhone.

Consejos para que el sorteo no falle

Pedí que todos confirmen su participación antes de crear el sorteo. Si alguien se suma tarde, hay que rehacerlo.

Aclarar si el envío es por mail o por link , así todos saben dónde revisar su asignación.

Usar herramientas seguras , para evitar filtraciones o errores en la asignación.

Guardar el link del sorteo, por si alguien lo pierde o necesita volver a consultarlo.

Por qué conviene usar WhatsApp para coordinarlo

WhatsApp es hoy el punto de contacto más práctico para organizar actividades rápidas: todos ven los avisos, no hace falta instalar nada extra y el enlace se comparte en segundos. Además, si el grupo ya usa WhatsApp para planificar reuniones, el amigo invisible queda integrado en la misma conversación.