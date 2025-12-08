Cómo armar en WhatsApp el amigo invisible para Navidad en 5 pasos

Con el último mes del año siempre llega la posibilidad de coordinar un amigo invisible. Si querés resolverlo rápido para tu familia, tu grupo de amigos o tu trabajo, WhatsApp funciona como el espacio central para coordinar, compartir las reglas y enviar las asignaciones de forma privada. La clave está en usar un generador de sorteos confiable y compartirlo en el chat. Acá te contamos cómo hacerlo.
Paso a paso para armar el amigo invisible desde WhatsApp
- Entrá a un generador de amigo invisible online: sitios como Amigo Invisible Online, Sortea2, MySanta o DrawNames permiten crear el sorteo gratis: solo pedís los nombres y, en algunos casos, un mail para enviar la asignación.
- Creá el grupo de participantes: en el formulario cargás los nombres de todas las personas que van a participar. Algunos servicios también permiten excluir combinaciones (por ejemplo, parejas) o agregar reglas del intercambio.
- Definí las condiciones del juego: podés sumar un presupuesto, fecha del intercambio, lugar de entrega o cualquier detalle que necesite saber el grupo.
- Generá el sorteo: una vez confirmados los nombres, el sistema asigna automáticamente quién regala a quién y envía la información de forma privada a cada participante, por mail o por link único.
- Compartí el link en el grupo de WhatsApp: desde ahí, cada persona accede a su resultado sin que nadie más lo vea. El proceso funciona igual en celulares Android y iPhone.
Consejos para que el sorteo no falle
-
Pedí que todos confirmen su participación antes de crear el sorteo. Si alguien se suma tarde, hay que rehacerlo.
-
Aclarar si el envío es por mail o por link, así todos saben dónde revisar su asignación.
-
Usar herramientas seguras, para evitar filtraciones o errores en la asignación.
-
Guardar el link del sorteo, por si alguien lo pierde o necesita volver a consultarlo.
Por qué conviene usar WhatsApp para coordinarlo
WhatsApp es hoy el punto de contacto más práctico para organizar actividades rápidas: todos ven los avisos, no hace falta instalar nada extra y el enlace se comparte en segundos. Además, si el grupo ya usa WhatsApp para planificar reuniones, el amigo invisible queda integrado en la misma conversación.