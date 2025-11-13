Los autos usados más vendidos en Argentina.

Después de vivir el mejor septiembre de la historia, con más de 171.000 autos usados vendidos, el mercado automotor mostró una caída en octubre. Según la Cámara de Comercio Automotor (CCA), la venta de autos usados bajó un 3,1 por ciento en comparación con el mismo mes de 2024. En el ránking de los más vendidos hay un clásico imbatible y algunas sorpresas.

En concreto, en octubre se comercializaron 166.285 unidades, lo que representa un descenso del 2,96 por ciento si se compara con septiembre. A pesar de esta baja puntual, desde la CCA mantienen expectativas optimistas para el cierre del año y el próximo ciclo.

En el acumulado, de enero a octubre, ya se transfirieron 1.602.941 vehículos usados, un aumento cercano al 12 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Además, la proyección para 2025 es superar las 1.750.000 unidades vendidas durante 2024, lo que marcaría un nuevo récord.

En cuanto a la distribución regional, Buenos Aires continúa liderando con 604.313 ventas, seguida por Córdoba con 194.172 y Ciudad de Buenos Aires con 145.123. Santa Fe y Mendoza completan las cinco provincias con mayor volumen de transferencia.

Por otro lado, las provincias que mostraron mayor crecimiento en lo que va del año fueron Formosa con un aumento del 34,77 por ciento, Neuquén con 29,93 por ciento, Santiago del Estero con 27,21 por ciento, Catamarca con 23,40 por ciento y Jujuy con 23,07 por ciento. Estos datos reflejan un dinamismo importante en regiones que suelen tener mercados más pequeños.

En cuanto a los modelos más buscados, el Volkswagen Gol mantuvo su liderazgo tras ser el auto usado más transferido, con 9.037 unidades vendidas en octubre y dominando el podio durante la última década. Este modelo que fue discontinuado como 0 km a inicios de 2022.

En el podio le siguieron la Toyota Hilux con 6.694 transferencias y el Chevrolet Corsa/Classic con 4.616 ventas. Además, dentro de las opciones más económicas y demandadas se encuentran el Corsa, el Gol, Fiat Palio, Ford Ka y Peugeot 208, que continúan siendo los preferidos del público que busca vehículos accesibles en el mercado de usados.

Los 10 modelos de autos usados más vendidos de octubre del 2025

Volkswagen Gol/Trend: 9.037 unidades. Toyota Hilux: 6.694 unidades. Corsa y Classic: 4.616 unidades. Volkswagen Amarok: 4.577 unidades. Ford Ranger: 4.424 unidades. Toyota Corolla: 3.437 unidades. Ford EcoSport: 3.389 unidades. Peugeot 208: 3.232 unidades. Fiat Palio: 3.099 unidades. Toyota Etios: 2.700 unidades.