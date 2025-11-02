Se desplomó el patentamiento de autos 0 km en octubre

El patentamiento de autos creció un 16,9% interanual durante octubre, hasta las 51.982 unidades, pero retrocedió más de un 7% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en una baja que atribuyó al contexto de incertidumbre electoral.

El avance de octubre respecto al mismo mes del 2024 significó que se vendieron 7.509 vehículos más que los 44.473 registrados hace un año. Sin embargo, en la comparación mensual se produjo un retroceso del 7,6%, ya que en septiembre se habían patentado 56.240 rodados.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 552.484 unidades, lo que representa un 55,1% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 356.230 vehículos en el contexto de la crisis económica.

Al analizar la performance de octubre, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que “completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”.

Asimismo, Beato remarcó que “durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.

De cara a lo que viene, el titular de ACARA sostuvo que “la inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos”.

Entre las marcas, Toyota lideró en el décimo mes del año con 7.682 unidades vendidas. Le siguieron Volkswagen (7.271), Fiat (5.492), Ford (5.054), Renault (4.784), Chevrolet (4.237), Peugeot (4.103), Citroen (1.985), Jeep (1.809) y Nissan (1.412).

En relación a los modelos, el top tres de los más vendidos del mes tuvo cambios. El liderazgo de patentamientos en octubre fue de la Toyota Hilux con 2.523 unidades, desplazando al segundo lugar al Toyota Yaris con 2.253 vehículos patentados, y el podio lo completó el Peugeot 208 con 2.232 unidades registradas, que escaló cinco puestos en relación a septiembre.

Los 10 modelos de autos 0 km más patentados en octubre

Toyota Hilux: 2.523

2.523 Toyota Yaris: 2.253

2.253 Peugeot 208: 2.232

2.232 Ford Ranger: 2.031

2.031 Fiat Cronos: 1.844

1.844 Ford Territory: 1.709

1.709 Volkswagen Amarok: 1.619

1.619 Chevrolet Tracker: 1.532

1.532 Volkswagen Polo: 1.460

1.460 Volkswagen Tera: 1.347

