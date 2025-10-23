Los planes de financiación de autos 0km en octubre del 2025.

En el mercado automotor argentino, las líneas de crédito a tasa 0 por ciento se consolidan como una herramienta clave para impulsar la venta de vehículos 0 km. Distintas marcas ofrecen propuestas atractivas y variadas que se adaptan a diferentes modelos y presupuestos, facilitando la compra de un auto nuevo.

Durante agosto, se inscribieron 26.143 prendas para financiar operaciones de venta de 0 km, donde el 44% correspondió al canal Plan de Ahorro, mientras que el resto se repartió entre financieras de las automotrices (41%) y bancos (13%). Además, casi la mitad de los patentamientos, un 47,6%, se concretaron con algún instrumento de financiación prendaria.

A pesar de que en agosto se registró una caída del 15,8% respecto a julio, el acumulado anual refleja un crecimiento del 104% en comparación con el año anterior, sosteniendo la recuperación del sector.

Todos los planes de financiación a tasa cero

Stellantis lidera con opciones a tasa 0 por ciento para todas sus marcas: Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram y DS. Por ejemplo, Chevrolet ofrece financiamiento para toda su gama, desde el Onix y Tracker hasta el Spark EUV, el primer vehículo eléctrico de General Motors en Argentina, con créditos que llegan hasta $18 millones en plazos de hasta 30 meses.

En el caso de Citroën, se destacan varias alternativas, como la Tasa Express a tasa 0% para toda la gama con un tope de $15 millones a pagar en 18 meses, y Créditos UVA con tasas preferenciales para modelos como el Berlingo, que puede financiarse hasta $18 millones. Por su parte, DS ofrece financiación para toda su línea hasta $22 millones con una tasa del 12,9% — cuatro puntos menos que el mes anterior — y opciones UVA para montos mayores, incluyendo hasta $40 millones para el DS 7 con tasa preferencial.

Fiat presenta planes UVA a 24 meses con tasa 0% hasta $12 millones, además de otros créditos UVA para financiar hasta el 80% del valor del vehículo, con montos máximos de hasta $20 millones en 12 meses. La nueva pickup Titano cuenta con planes exclusivos que incluyen financiación UVA hasta $40 millones a tasa 6,9% y una línea a tasa 0% hasta $30 millones.

Ford amplió sus opciones de financiación a los SUV Territory y Everest, sumándose a la Ranger y Transit. Territory puede financiarse hasta $15 millones a tasa 0% en 12 meses, mientras que Everest ofrece un tope de $30 millones con tasa del 19,9% a 18 meses. En cuanto a Jeep, propone una tasa fija 0% a 12 meses para Renegade, Compass y Commander, con financiamiento de hasta $10 millones. También existen préstamos UVA sin interés para estos modelos con montos que alcanzan los $30 millones.

Nissan financia toda su gama, destacando la Frontier con un crédito a tasa 0% de hasta $20 millones a pagar en 12 o 24 meses, según la versión. Otros modelos como Kicks Play, Versa, Sentra y X-Trail también cuentan con opciones sin interés. Peugeot ofrece financiación a tasa 0% para cualquiera de sus vehículos hasta $15 millones en 18 meses, y opciones con tasas preferenciales para modelos 208 y 2008. Además, dispone de créditos UVA y Tasa Simple para ampliar las alternativas.

Ram brinda planes para la Rampage con tasa fija 0% a 12 meses hasta $10 millones, y créditos UVA sin interés para montos más altos, llegando a $30 millones. También tiene opciones para financiar hasta el 80% del valor del vehículo en toda su gama. Renault suma una amplia variedad de modelos con financiación a tasa 0%, como Arkana, Kwid, Logan, Kangoo, Kardian, Oroch y Kangoo E-Tech, con montos que varían entre $12 y $18 millones y plazos de hasta 24 meses.

Toyota ofrece planes prendarios para financiar hasta el 75% del valor del vehículo, abonando el 25% restante al momento de la entrega y firma del crédito. Los plazos pueden extenderse hasta 60 meses con tasas fijas en pesos. Finalmente, Volkswagen presenta financiación a tasa 0% para modelos como Polo y Tera con hasta $15 millones y plazos de hasta 18 meses, mientras que otros vehículos como Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Saveiro cuentan con créditos similares a 12 meses.