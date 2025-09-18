El crédito de $1 millón es para titulares de la AUH.

Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH), tenés la oportunidad de acceder a un crédito de hasta $1.000.000 a través de bancos oficiales. Aunque ANSES no otorga directamente el préstamo, la condición de beneficiario de la AUH te habilita a solicitarlo en entidades como Banco Nación y Banco Provincia.

¿Cómo funciona el crédito para AUH?

El monto máximo es de $1.000.000, con plazos de devolución que van desde 12 hasta 72 meses. Las cuotas son fijas, lo que te permite organizar tus finanzas con previsibilidad. Para conocer el detalle de lo que pagarías por mes, los bancos ponen a disposición un simulador online gratuito.

¿Cuánto pagaría de cuota por $1 millón?

Según el Banco Provincia, un préstamo de $1.000.000 a 72 meses tendría una cuota fija estimada de $66.508,24. Este valor incluye capital e intereses, y si bien puede variar levemente según tu perfil crediticio, sirve como referencia concreta para evaluar si podés afrontar el compromiso.

Simulador online: tu mejor aliado

Antes de solicitar el crédito, es clave que uses el simulador. En segundos, vas a poder calcular:

El valor exacto de la cuota mensual

El plazo de devolución que más te convenga

La tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFTEA)

El ingreso mínimo requerido para calificar

Esta herramienta te brinda total transparencia y te ayuda a evitar endeudamiento problemático.

El trámite es 100% online y el dinero se acredita en 48 horas.

¿Cómo solicitar el crédito en Banco Nación?

El trámite es 100% online y sencillo:

Ingresá a tu home banking o a la app del Banco Nación Buscá la opción “Préstamos personales” Elegí el monto y el plazo que deseás Confirmá la solicitud

Si tu perfil cumple con los requisitos, el dinero se acredita en tu cuenta en 24 a 48 horas hábiles. Una vez disponible, lo podés usar con tu tarjeta de débito o retirar en cajeros automáticos.

Recomendaciones importantes

Recordá que este crédito es un compromiso financiero a largo plazo. Asegurate de que la cuota mensual no supere el 30% de tus ingresos totales para evitar sobresaltos. Si tenés dudas, aprovechá el simulador y compará diferentes plazos hasta encontrar la opción que mejor se adapte a tu economía familiar.

Este tipo de préstamos está diseñado para ayudar a las familias a financiar proyectos importantes, como mejorar la vivienda, invertir en educación o cubrir gastos médicos. Planificá con responsabilidad y aprovechá esta oportunidad que tenés como titular de la AUH.

Para más información, podés acercarte a cualquier sucursal del Banco Nación o Banco Provincia, o consultar en las páginas web oficiales de estas entidades.