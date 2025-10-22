El auto con tracción total que llegó al mercado argentino.

Jetour Argentina amplió su oferta local con el lanzamiento oficial del T2, un SUV mediano que incorpora tracción total y un enfoque off road, completando así la Serie T que había iniciado con el T1 en agosto. Este nuevo modelo, con precio de casi 55 mil dólares, busca conquistar el segmento con un diseño robusto y tecnología destacada.

El T2 presenta un estilo “boxy” con líneas rectas y detalles como estribos que refuerzan su carácter aventurero. Bajo el capó, equipa un motor turboalimentado TGDI de 2.0 litros que genera 254 CV a 5500 rpm y un torque de 390 Nm disponible desde las 1750 hasta las 4000 rpm. Este propulsor se combina con una caja automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades.

Su sistema de tracción integral inteligente permite adaptarse a diferentes terrenos, mientras que la suspensión independiente en ambos ejes (MacPherson adelante y Multilink atrás) mejora la estabilidad. Los neumáticos de 255/55 R20 y un despeje mínimo de 220 mm refuerzan su capacidad para sortear obstáculos.

Con una carrocería de 4790 mm de largo, 2006 mm de ancho y 1880 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 2800 mm, el T2 ofrece espacio cómodo para cinco pasajeros. Su tanque de combustible tiene una capacidad de 70 litros, ideal para viajes largos.

En cuanto al equipamiento, el SUV incorpora climatizador bi-zona, asientos delanteros calefaccionados y ventilados (el del conductor con ajuste eléctrico en seis direcciones y memoria), techo panorámico y cargador inalámbrico. La pantalla multimedia de 15,6 pulgadas se conecta sin cables con Android Auto y Apple CarPlay, y cuenta con control por voz y un sistema de audio de 12 parlantes. Además, incluye una gaveta refrigerada, acceso sin llave y arranque remoto.

Cuánto cuesta el nuevo Jetour T2

La seguridad también es un punto fuerte. El T2 viene con seis airbags, control de estabilidad (ESC) y asistencia de salida en pendiente (HHC). Además, incorpora un radar de vadeo y una completa lista de asistencias a la conducción (ADAS), como control de velocidad crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia (AEB), mantenimiento activo de carril (LKA), detección de punto ciego (BSD), alerta de cambio de carril (LDW), monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y cámaras de estacionamiento de 540°.

Este nuevo SUV de Jetour ya está disponible en concesionarios oficiales a un precio de US$54.900. Destaca también su garantía de siete años o 200.000 kilómetros, una de las más extensas del mercado nacional sin requerir extensiones adicionales, lo que aporta tranquilidad al comprador.