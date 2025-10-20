Los utilitarios que llegan al país con sus nuevas versiones.

Stellantis Argentina presentó las nuevas generaciones de los utilitarios Peugeot Boxer y Citroën Jumper, dos modelos emblemáticos en el segmento de vehículos comerciales livianos que se renovaron por completo para responder a las demandas crecientes de profesionales y emprendedores en el país.

Los dos utilitarios muestran un diseño frontal totalmente rediseñado junto con detalles estéticos modernos tanto en el exterior como en el interior. Además, lucen el emblema actualizado de cada marca, elevando su confort, tecnología y seguridad para ofrecer una experiencia de movilidad más eficiente y robusta. Ya están disponibles en concesionarios oficiales de todo el territorio nacional.

Una de las novedades más importantes es la incorporación del motor Turbo Diésel 2.2 litros BlueHDi que entrega 140 CV y se combina con una caja manual de seis velocidades. Este motor brinda un torque máximo de 350 Nm, lo que asegura un buen balance entre rendimiento, consumo y capacidad de respuesta para el trabajo diario.

En el exterior, destacan los nuevos faros halógenos con luces diurnas, una parrilla delantera renovada y un paragolpes frontal en negro granulado. También incorporan embellecedores en los pasa ruedas, ruedas de acero de 16 pulgadas con nuevo diseño de tapa central, neumáticos Nexen sobredimensionados 225/75 R16 y logotipos traseros que refuerzan la identidad visual de cada modelo.

Para mejorar la funcionalidad, suman un protector de pared de media altura que cuida la estructura interna, iluminación LED central para mejor visibilidad y puertas traseras que se abren hasta 270°, facilitando la carga y descarga. El volumen de carga varía entre 11,5 y 13 m³, con una capacidad de peso que oscila entre 1.240 y 1.310 kg, según la versión.

El compartimento de carga está equipado con numerosos ganchos para asegurar la mercadería: 6 en el suelo, 2 en la parte inferior de la pared divisoria y 4 a media altura, garantizando estabilidad y seguridad durante el transporte.

El motor BlueHDi de 2.184 cm³ entrega 140 CV a 3.500 rpm y un torque de 350 Nm desde 1.400 rpm. Cumple con la normativa Euro 5 gracias a un sistema SCR con uso de urea (AdBlue) y filtro de partículas (FAP), logrando consumos destacados: 7,5 l/100 km en ciclo mixto, 9,2 l/100 km en ciudad y 6,6 l/100 km en ruta.

Otras mejoras que traen los nuevos utilitarios de Peugeot y Citroën

En cuanto a tecnología, el nuevo panel de instrumentos combina dos indicadores analógicos de velocidad y revoluciones con una pantalla digital TFT de 3,5 pulgadas en blanco y negro, que facilita el acceso a información clave del vehículo. La retroiluminación blanca mejora la visibilidad en diversas condiciones de luz.

También incorporan un volante multifunción con controles estratégicamente ubicados para facilitar el manejo sin distracciones. El sistema multimedia incluye una pantalla táctil a color de 5 pulgadas con conectividad Bluetooth para streaming de audio, visualización de carátulas, agenda telefónica e incluso un puerto USB para datos y carga.

Ambos modelos combinan la robustez típica de un utilitario con el confort de un vehículo de pasajeros, pensando en quienes pasan largas horas al volante. Entre el equipamiento destacan regulador y limitador de velocidad, alza cristales eléctricos, espejos retrovisores con regulación eléctrica, cierre centralizado selectivo con mando a distancia, apoyabrazos rebatible para el conductor y asiento con regulación lumbar.