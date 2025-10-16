Llega la Ruta del Motorhome a Córdoba.

La provincia de Córdoba presentó oficialmente su propuesta turística para la temporada de verano 2025/2026 en un evento realizado en el Parque del Chateau. La gran novedad es la Ruta del Motorhome, un circuito que permitirá recorrer más de 20 localidades cordobesas durante el verano ideal para los amantes de las casas rodantes.

Este nuevo producto turístico apunta a consolidar a Córdoba como pionera en el país en ofrecer una red integral de servicios para quienes eligen el turismo itinerante en motorhome. Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, explicó que “La Ruta del Motorhome surge de una necesidad concreta de un segmento que venía creciendo y demandando infraestructura específica”.

Además, detalló que el recorrido incluye servicios de calidad en 22 municipios, con puntos de agua potable, energía eléctrica, descarga de aguas grises, internet e iluminación. Según Capitani, se trata de un producto “ciento por ciento cordobés, pensado para fortalecer el turismo en movimiento y seguir generando desarrollo local”.

Desde Córdoba destacaron el evento y se diferenciaron del gobierno de Milei

El gobernador Martín Llaryora subrayó la importancia de la infraestructura para el crecimiento turístico y marcó una diferencia con la gestión nacional: “Si no tenés caminos y rutas en condiciones, es muy difícil que los turistas te puedan visitar”. Para él, la mezcla entre infraestructura y la capacidad emprendedora local convierte a Córdoba en un destino que genera miles de empleos.

También destacó que Córdoba es hoy el principal destino turístico doméstico de Argentina, gracias al esfuerzo conjunto de intendentes, comunas, cámaras empresarias y emprendedores.

Por su parte, Capitani agregó que, pese a un contexto económico complicado, la provincia sostiene su liderazgo con innovación y una visión federal. Actualmente, Córdoba cuenta con 14 destinos aéreos nacionales y 10 internacionales, más de 400 fiestas durante todo el año y una amplia red de conectividad terrestre que permite llegar a cada rincón.

Durante el acto, Willy Magia, ganador del premio Carlos de Oro 2025, junto a su colega el mago Mattus, brindaron un espectáculo que antecedió a la presentación de la campaña oficial de promoción del verano.

Con más de 400 fiestas y festivales, una sólida red de conectividad aérea y terrestre, y productos innovadores como la Ruta del Motorhome y la ampliación del Camino de Brochero, Córdoba se prepara para una temporada que promete superar récords de visitantes. En palabras de Capitani, “Estamos seguros de que tenemos un buen camino y una gran manera de fortalecer esta patria cordobesa”.