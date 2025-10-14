Escapada a Córdoba: el pueblo escondido con campings y lagunas ideal para el verano 2026

Las vacaciones de verano 2026 están cada vez más cerca y es momento de comenzar a planificar una escapada. En la provincia de Córdoba hay una localidad escondida que se destaca por sus lagunas, gastronomía y paisajes: Marull. Una opción ideal para ir con amigos o en familia y desconectarse de la rutina.

Marull: el pueblo escondido de Córdoba ideal para una escapada de verano

Ubicada a 170 kilómetros de Córdoba capital, dentro del departamento de San Justo, Marull es un destino cordobés poco conocido y perfecto para disfrutar la temporada de calor en Argentina. Rodeados de naturaleza y sus increíbles paisajes, los visitantes pueden realizar diferentes actividades al aire libre -como acampar, avistar aves o pescar-, conocer sus lagos y hasta probar la gastronomía regional.

Entre las principales cosas para hacer durante una escapada a Marull se encuentran:

Visitar balneario municipal El Puente: ubicado en la Ruta Provincial 17, a solo 4 kilómetros del área urbana, ofrece la oportunidad de refrescarse en las aguas dulces del río Xanáes o descansar en sus playas.

ubicado en la Ruta Provincial 17, a solo 4 kilómetros del área urbana, ofrece la oportunidad de refrescarse en las aguas dulces del río Xanáes o descansar en sus playas. Ir a Playa Grande : como lo dice su nombre, se trata de una amplia costa sobre la laguna donde se pueden hacer avistaje de aves y pesca deportiva del pejerrey.

: como lo dice su nombre, se trata de una amplia costa sobre la laguna donde se pueden hacer avistaje de aves y pesca deportiva del pejerrey. Ir a Campo Mares : realizar experiencias como trekking y kayak cerca de la quinta laguna más salada del mundo y deslumbrarse con la increíble fauna que la habita.

: realizar experiencias como trekking y kayak cerca de la quinta laguna más salada del mundo y deslumbrarse con la increíble fauna que la habita. Recorrer el Vía Crucis Ecuménico : se puede recorrer a pie o en bicicleta, cuenta con 15 estaciones desde la entrada al pueblo hasta el cementerio.

: se puede recorrer a pie o en bicicleta, cuenta con 15 estaciones desde la entrada al pueblo hasta el cementerio. Visitar el Museo Municipal: se trata de una forma de conocer la historia de la provincia.

Marull ofrece la posibilidad de realizar diferentes deportes acuáticos y descansar en sus playas

A dónde hospedarse en la localidad de Marull

Para hospedarse, sobre la RP 17, hay dos campings que cuentan con asadores, baños y hasta un restaurante con vistas al río. Es perfecto para realizar una escapada de algunos días y desconectarse. Incluso, el predio cuenta con un restaurante con vistas al río. Si no, recién a 20 kilómetros, de la localidad hay hosterías y cabañas para alojarse.

Cómo llegar a Marull, la localidad de Córdoba

Desde la Ciudad de Córdoba se puede llegar a Marull en dos horas. En auto, se puede agarrar la RN19, luego seguir por la RP10, doblar a la derecha en la localidad de La Puerta y hacer otros 47 kilómetros por la RP17. Se trata de un recorrido de 170 kilómetros.