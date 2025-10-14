Escapadas en Córdoba: los mejores 7 lugares para visitar un fin de semana

Córdoba es uno de los destinos más elegidos para una escapada de fin de semana en Argentina. Desde ríos, pequeños pueblos con encanto y hasta una variada oferta gastronómica y cultural, la provincia ofrece opciones para todos los gustos.

Ya sea para un fin de semana largo o una escapada corta, Córdoba tiene valles tranquilos para desconectar de la rutina y centros turísticos vibrantes que la vuelven una provincia ideal para disfrutar unos días de descanso o diversión. La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó cientos de destinos y sus reseñas para recomendar los mejores 7 lugares para visitar. Estos fueron:

1. Villa General Belgrano

Ubicada en el Valle de Calamuchita, esta localidad de estilo centroeuropeo es una de las escapadas más populares de Córdoba. Sus calles adoquinadas, sus cervecerías artesanales y la reconocida Fiesta Nacional de la Cerveza (Oktoberfest) la convierten en un destino ideal para disfrutar en pareja o con amigos. Además, su entorno natural invita a recorrer senderos y miradores con vistas a las sierras.

2. La Cumbrecita

A pocos kilómetros de Villa General Belgrano, este pueblo peatonal de montaña es perfecto para quienes buscan naturaleza y tranquilidad. Rodeada de bosques de pinos, cascadas y arroyos, La Cumbrecita ofrece actividades como trekking, tirolesa y paseos fotográficos. Es uno de los destinos más recomendados para una escapada romántica en Córdoba.

3. Capilla del Monte y el Cerro Uritorco

Ideal para quienes disfrutan del turismo místico y de aventura, Capilla del Monte atrae visitantes por su energía especial y por el famoso Cerro Uritorco, el punto más alto de las Sierras Chicas. Además, se pueden conocer lugares como el Dique El Cajón, Los Terrones y Ongamira. Es una escapada de fin de semana ideal para los amantes del senderismo y el turismo espiritual o incluso de los extraterrestres.

4. Villa Carlos Paz

El clásico de las escapadas cerca de Córdoba capital. Con su lago San Roque, el reloj Cucú y una amplia cartelera teatral, Carlos Paz combina naturaleza y diversión. Además, ofrece una gran infraestructura hotelera y gastronómica, ideal para familias o grupos de amigos.

5. Nono y Mina Clavero

En el Valle de Traslasierra, estos dos pueblos son perfectos para descansar junto al río y se encuentran uno al lado del otro. Las playas naturales de aguas transparentes, el Museo Rocsen y el Camino de las Altas Cumbres hacen de esta región una de las mejores escapadas en Córdoba para el verano.

6. Alta Gracia

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Alta Gracia combina historia y cultura. Allí se puede visitar la Estancia Jesuítica, la casa del Che Guevara y disfrutar de festivales de música y gastronomía. Es una escapada cercana, a solo 40 minutos de la capital cordobesa.

7. Santa Rosa de Calamuchita

Con sus balnearios sobre el río y su ambiente familiar, es uno de los destinos más buscados para una escapada en pareja o en familia. Además, se encuentra muy cerca de otros pueblos turísticos, por lo que permite armar un recorrido por todo el valle.