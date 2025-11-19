Audi presentó en Argentina la tercera generación de su auto más exitoso

El nuevo modelo que Audi presentó en Argentina.

Audi Argentina presentó oficialmente la tercera generación del Q5, un modelo clave para la marca que se posiciona como uno de los preferidos del segmento premium local. Este SUV, que representa un 20 por ciento de las ventas totales de Audi en Argentina, se mantiene firme como el segundo más vendido después del Q3.

El segmento premium en el país experimentó un crecimiento notable, con un aumento del 104 por ciento en ventas respecto a 2024, y Audi lidera con una participación del 32 por ciento gracias a más de 2.400 unidades patentadas en 2025. El nuevo Q5 llega importado desde México, con cinco versiones, tres motores y dos tipos de carrocerías para satisfacer diversos gustos y necesidades.

Las características del nuevo Audi Q5 que llegó a Argentina

Fabricado en San José Chiapa, México, el Q5 comparte plataforma y tecnología con el Audi A5. La gama incluye las variantes SUV tradicional y Sportback, esta última con una caída de techo estilo cupé que le da un perfil más deportivo. En cuanto a motorización, ofrece tres opciones turbonafteras: un 2.0 litros de 200 CV para la versión Advanced, otro 2.0 litros de 272 CV para las Advanced Plus y S-Line, y un potente V6 3.0 litros de 367 CV para la tope de gama SQ5.

Todos los motores están asociados a una caja automática S-Tronic de doble embrague con siete velocidades y tracción integral quattro, lo que garantiza una conducción ágil y segura en distintas condiciones. El interior del nuevo Q5 replica el diseño del A5, destacándose una doble pantalla curva que combina el tablero digital de 11.9 pulgadas con la central multimedia táctil de 14.5 pulgadas.

En materia de seguridad, toda la gama incluye airbags frontales, laterales y de cortina, control crucero adaptativo con función de esquive, frenado automático de emergencia, alerta por cambio y salida involuntaria de carril, y un asistente de estacionamiento automático que facilita las maniobras.

La versión básica Advanced 2.0 (200 CV) ofrece equipamiento como techo panorámico, cargador inalámbrico, cámara trasera, tapizado en cuero sintético, butacas eléctricas con memoria para el conductor, acceso y arranque sin llave, sensores delanteros y traseros, y llantas de aleación de 19 pulgadas.

Por su parte, la variante Advanced Plus (solo SUV) suma elementos premium como Head Up Display, cámara de visión 360°, faros Matrix LED, un sistema de sonido Bang & Olufsen 3D y llantas de 20 pulgadas.

La versión S-Line, que solo está disponible en carrocería Sportback, incorpora una suspensión deportiva para una experiencia de manejo más dinámica. Finalmente, la versión más deportiva SQ5 Sportback destaca por su suspensión neumática y llantas de 21 pulgadas, entre otras mejoras que apuntan a maximizar el rendimiento y el confort.

Los precios del nuevo Audi Q5 en Argentina van desde 86.686 hasta 134.000 dólares, posicionándolo como una opción competitiva para quienes buscan un SUV premium con tecnología avanzada y múltiples opciones de motorización y diseño.