Vuelve el calor y el día se mantiene nublado en CABA y el conurbano hoy martes 2 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 2 de diciembre en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo estará el clima en los próximos días. Este martes el día estará parcialmente nublado y la temperatura se elevará notoriamente: comenzará en una mínima de 17 grados y subirá hasta una máxima de 27 grados.

El miércoles 3, de acuerdo al SMN, se espera un cielo más despejado y que las térmicas ronden entre los 18 y 29 grados. Para el jueves 4 se pronostica la llegada del verdadero calor, la temperatura comenzará en una mínima de 20 grados y se elevará hasta alcanza los 31, mientras que el cielo solo estará algo nublado.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Esta semana las máximas alcanzarán los 32 grados

La gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.