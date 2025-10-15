Es la comida favorita de María Becerra: la receta para preparar guiso vegetariano fácil y rápido

Es la comida favorita de María Becerra: la receta para preparar guiso fácil y rápido

En medio de sus giras, María Becerra suele compartir videos cocinando y dándose gustos. Un plato que para la artista no puede faltar, ni siquiera cuando está en otro país, es un clásico: el guiso. Se trata de una receta de cocina bien argentina y que se puede preparar fácil.

María Becerra elige comer guisos en cualquier parte del mundo

La Nena de Argentina posteó en su cuenta de TikTok una publicación en la que se la ve junto a su novio J Rei antes de un show en Calibash en Los Ángeles. En la mano ambos tienen dos bolsas cada uno con la comida que preparó María para su equipo.

“Estamos llegando a Calibash y nos vinimos con las bolsas del súper. Ahí traemos el verdadero guiso que me preparé hoy”, explicó la artista y luego se ve un video en el que le sirve a su equipo de trabajo el guiso de verduras.

La cantante ha contado en diferentes entrevistas que es vegetariana desde su adolescencia. Por lo que el guiso que prepara no tiene carne, pero sí muchas verduras y fideos. Se trata de una preparación simple y con muchos nutrientes, fácil de preparar en cualquier hogar.

Guiso vegetariano: la receta paso a paso

Ingredientes (para 2-4 personas):

1 cucharada de aceite de oliva.

1/2 cebolla grande o una 1 chica, picada.

1 diente de ajo, picado fino.

1 zanahoria mediana, cortada en cubos o rodajas.

1/2 morrón rojo, cortado en cubos.

100 g de zapallo

400 g de puré de tomate

700 ml a 1 litro de caldo de verduras (o agua con un cubito de caldo)

100 - 150 g de fideos guiseros (tipo municiones, coditos, dedalitos o cabellos de ángel)

Condimentos a gusto: sal, pimienta, pimentón dulce (1 cucharadita), orégano (1/2 cucharadita), hoja de laurel (opcional).

Arvejas a gusto (pueden ser frescas o congeladas, opcional).

Esta es la receta para preparar guiso de verduras fácil y rápido.

Preparación paso a paso

Sofrito de verduras: calentá el aceite en una olla a fuego medio. Agregá la cebolla y el ajo y movela hasta que la cebolla esté transparente (unos 5 minutos). Incorporar verduras duras: Añadí la zanahoria y el marrón rojo por unos 5 a 7 minutos, hasta que empiecen a ablandarse un poco. Si usas, incorpora también el zapallo y cocina por 2 minutos más. Añadir tomate y condimentos: Agregá el tomate triturado, el pimentón, el orégano, sal y pimienta. Si usas, también la hoja de laurel. Cociná y mezcla bien por unos 2 a 3 minutos. Hervir el guiso: agregále el caldo de verduras caliente (o agua con el cubito de caldo). Cocinar y terminar: Baja el fuego a medio-bajo, tapa la olla y deja cocer a fuego lento por unos 10-15 minutos, o hasta que las verduras estén casi tiernas (especialmente la zanahoria). Sumar los fideos y arvejas: volvé a subir el fuego. Cuando el guiso esté hirviendo, agrega los fideos y las arvejas (si las usas). Dejá que se cocinen por el tiempo que indica el paquete (generalmente entre 8 y 12 minutos). ¡Listo! Ya podés servir y disfrutar tu guiso vegetariano.