El novio de María Becerra rompió el silencio sobre lo que pasó con la cantante: "No es fácil"

Qué dijo J Rei sobre lo que sufrió María Becerra.

María Becerra es una de las artistas más influyentes de la música urbana con una gran carrera en el ambiente de la cultura y toda una trayectoria por delante, teniendo en cuenta que tiene tan solo 25 años. En este último tiempo, su nombre estuvo en el rubro porque la cantante sufrió un embarazo ectópico y corrió riesgo su salud. J Rei, su pareja, rompió el silencio para brindar detalles de lo que fue el episodio.

"Me asusté y fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado, haciendo lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor como siempre", expresó en diálogo con el móvil del ciclo El Ejército de la Mañana por Bondi Live. "Es el amor de mi vida. Es una historia muy hermosa que la soñé y día a día me sorprende más y se refuerza con todo el cariño que nos tenemos. Ser feliz es el sueño de uno y lograrlo es un cumplido", agregó.

"Ser papás jóvenes es una de nuestras metas, pero hay que darle tiempo al tiempo y entender que la naturaleza es sabia, y estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en su momento indicado", reflexionó J Rei. María Becerra tuvo que se intervenida quirúrgicamente de urgencia debido a un sangrado que puso en peligro su vida. Mientras tanto, continúa recuperándose alejada de los escenarios.

"Obviamente tiene que hacer reposo y ver cuál es la cuestión que está fallando ahí, porque ya es la segunda vez que le ocurre", indicó. Y concluyó: "Ella está agradecida de que no haya pasado a mayores. Cuando tu vida corre peligro, empezás a ver todo desde otro lugar, y me parece que está en ese proceso".

María Becerra contó qué secuelas le dejó la internación

El embarazo ectópico le provocó una grave hemorragia interna y es por eso que debió ser internada de urgencia. En este marco, María Becerra se manifestó en sus redes sociales y compartió con sus seguidores cómo continúa su recuperación, con detalles íntimos sobre las secuelas físicas que aún enfrenta y su deseo de retomar su bienestar de forma segura y progresiva.

En una publicación en su cuenta de Instagram, María compartió una imagen en primer plano de su rostro, acompañada de un mensaje sincero: “Estoy buscando personal trainer. ¿Me recomiendan perfiles? Me gusta ver que suban resultados del antes y el después de sus alumnos/as a sus perfiles”. Con esas palabras, la intérprete de música urbana dio a conocer que está decidida a comenzar una nueva etapa de recuperación física, aunque con mucha cautela.

“Busco una persona profesional que pueda venir a domicilio, tener videollamadas, armarme clases grabadas, etc. No hago canjes, siempre pago lo que corresponda”, aclaró, destacando su compromiso con un enfoque serio y responsable.“Como saben, estoy recuperándome de a poco físicamente. Perdí fuerza, elasticidad, mucha masa muscular… necesito a alguien que tenga muchos conocimientos”, precisó María.