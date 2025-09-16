María Becerra se presentó en un festival español.

María Becerra se presentó en un festival internacional en Madrid y allí vivió un cercano y algo incómodo momento con una fanática. La voz de hits como Automático y Acaramelao en un momento del show se bajó del escenario y recorrió la valla para estar cerca de quienes habían ido a verla; en ese contexto, una seguidora protagonizó un momento que se hizo viral.

La Nena de Argentina estuvo en el escenario internacional del Coca-Cola Music Experience, que se dio en el recinto Iberdrola Music de Villaverde, y ahí desplegó su talento y carisma en un show a puro reggaeton y pop. En el video que se hizo viral en las redes sociales se puede ver una situación en la que María Becerra le pone el micrófono a una de sus fans para que cante una canción y ésta enloquece hasta el punto de perder el control de su voz.

Becerra interpretaba su canción Cuando Te Vi cuando le pidió a una fan que siguiera el track y ésta no pudo ocultar su gran emoción y euforia. Los comentarios en redes sociales sobre el momento viral vivido por María tuvieron una gran carga de humor y algunos de ellos fueron: "Un canto más y convulsionaba ahí nomás jaja", "Llamen al exorcista jajaja", "Que linda costumbre ya ir directo a los comentarios" y "Se está electrocutando".

Descuentos para ver a María Becerra en River

Entre el 15 y el 19 de septiembre se desarrollará el DF Concert Week, una propuesta que ofrecerá promociones y beneficios únicos para quienes disfrutan de los recitales. A lo largo de esos cinco días, los fanáticos podrán conseguir entradas y experiencias especiales en conciertos de grandes figuras como Imagine Dragons, Linkin Park, María Becerra, Danny Ocean, Lasso y Lola Indigo, con la posibilidad incluso de acceder a shows que ya no tenían localidades disponibles.

María Becerra.

Durante el mencionado período se irán revelando, a través de las redes oficiales de DF Entertainment, los detalles sobre cómo participar de las experiencias y acceder a las entradas, junto con anuncios de sorpresas y beneficios exclusivos. Entre las oportunidades que se ofrecerán figuran descuentos en tickets, encuentros Meet & Greet, acceso anticipado a los recitales, merchandising especial y la posibilidad de presenciar los soundchecks. A esto se suma que los descuentos podrán combinarse con los planes de financiación en cuotas disponibles para cada show.