Receta de mayonesa casera con licuadora: cómo hacerla fácil y rápido

Ya sea para acompañar platos, preparar dips o mejorar ciertas comidas, la mayonesa es uno de los aderezos más elegidos y consumidos. Si bien puede comprarse, una opción más económica y saludable es hacerla en casa. ¿Cómo se prepara?

La mayonesa casera se puede preparar en solo 20 segundos con una licuadora, aunque quienes no tienen este electrodoméstico pueden obtener resultados rápidos con una batidora eléctrica de mano o la clásica batidora de varillas. La forma de prepararla es muy simple y lleva realmente poco tiempo.

Ingredientes

2 huevos medianos

1 vaso de aceite de oliva o girasol (250 ml)

1 cucharada sopera de vinagre o jugo de limón

1 pizca de sal a gusto

Preparación paso a paso

Colocar los huevos en la licuadora y batirlos a velocidad media-alta por unos segundos. El objetivo es que comiencen a espumar. Agregar el aceite poco a poco y sin dejar de batir, la licuadora se puede mantener a una velocidad media-baja y si tienen el pequeño orificio en la tapa el aceite se puede echar por ahí para no tener que destapar el vaso. Agregar el vinagre o jugo de limón. En este paso la mezcla empezará a tomar consistencia. Añadir sal a gusto. Listo, ya tenés tu mayonesa casera lista para consumir. Recordá guardarla en un recipiente de vidrio hermético en la heladera para usarla en diferentes recetas o comidas.

Truco: si querés preparar alioli podés seguir la misma receta y en el paso 3 tenés que agregarle, además, un diente de ajo.

¿Qué pasa si se corta la preparación de la mayonesa?

En caso de que durante la preparación de la mayonesa se corte se puede solucionar. El paso a paso es el siguiente:

Calentar agua hasta casi hervir (se puede hacer en el microondas). Batir la mayonesa cortada y agregarle dos cucharadas de agua caliente de a poco. La mayonesa espesará y podés usarla sin problema.