Receta para este verano 2026: palitos helados de frutos rojos, banana y chocolate blanco, deliciosos y refrescantes.

Existe una receta para preparar palitos helados de frutos rojos rellenos de banana y bañados en chocolate blanco que es muy fácil de hacer en casa, ideal para este verano 2026. Ahora que las temperaturas comienzan a subir, es el momento perfecto para experimentar con recetas frescas y frutales.

Si ya te cansaste de los helados tradicionales o querés comer más saludable, esta receta te va a encantar. A diferencia del helado comprado, está hecho con ingredientes reales, sin químicos ni conservantes. La receta original lleva frutos rojos y banana, pero podés hacerla con las frutas que quieras.

También es ideal si tenés frutas que se están poniendo feas o están demasiado maduras como para comerlas. La receta fue compartida por Recetas de Pilu, creadora de contenido saludable en sus redes sociales. Te duran aproximadamente siete días en la heladera. Además de los ingredientes, vas a necesitar palitos de helado y moldes para hacer helado.

Con respecto a los frutos rojos, en la receta original se usan frutillas y arándanos, pero podés usar los que quieras, como moras o frambuesas. Se pueden comprar por separado en una verdulería o congelados en dietéticas o supermercados. Para el baño de chocolate, podés usar negro o blanco. Si no podés o no querés consumir azúcar, optá por un chocolate cacao al 70% sin azúcar.

Receta de palitos helados de frutos rojos rellenos de banana

Ingredientes

1/2 taza de frutillas

Un puñado de arándanos

2 cdas de yogurt a gusto (yo use de frutilla)

1 banana

150 ml de leche aprox

250 g de chocolate blanco para cobertura (+3 cdas de aceite neutro o de coco)

Palitos de helado y moldes para hacer helado

Preparación