La estrategia de los motoristas de la F1 para evitar el regreso del turbo lag

La F1 2026 tendrá 24 fechas.

Tras el cierre de la temporada, la Fórmula 1 atraviesa semanas claves de cara a la siguiente edición del campeonato del mundo, con serias dudas en cuanto a qué sucederá con los motores de la nueva generación, que ya no contarán con el compuesto MGU-H. De hecho, los cambios en el reglamento técnico eliminan el uso de este sistema, que era un motor generador que estaba conectado al turbo para la recuperación de energía.

La clave del MGU-H era aprovechar el calor de los gases de escape para generar energía, al mismo tiempo que aceleraba la turbina para eliminar el turbo lag, es decir, el retardo en la respuesta del motor turbo cuando el piloto pisa el acelerador. Este fenómeno ocurría anteriormente debido a que el turbocompresor necesita un instante para que los gases de escape aceleren la turbina y generen presión de sobrealimentación, un problema que prácticamente se había eliminado con la era híbrida iniciada en 2014.

Ahora bien, con la eliminación del MGU-H, el turbo lag volverá a ser un problema en 2026, motivo por el que los motoristas idearon una serie de trucos para disminuir su impacto. Sin la asistencia eléctrica, los ingenieros de la F1 optaron por utilizar turbinas más pequeñas, de manera tal de reducir la inercia, además de implementar el uso de mapas de motor que usen el MGU-K para compensar el retardo.

De acuerdo con Motorsport, tanto Mercedes como Red Bull Powertrains Ford estarían desarrollando estos usos en la unidad endotérmica, aunque tampoco se puede dejar afuera a Audi, que ya utilizó este principio en los motores usados en el Rally Dakar. En vista de todo esto, lo cierto es que una de las claves de la F1 2026 será la gestión de la energía eléctrica, tanto por el funcionamiento del motor como por la estrategia.

En sí, la estrategia podría formar un aspecto incluso más importante, no solo con el mapa de motor, sino también con la medición de en qué momentos usar la nueva aerodinámica activa y el modo Overtake, como se renombró al Override. En este sentido, los equipos tendrán que trabajar mucho en desarrollar estrategias de gestión energética para evitar quedarse sin potencia eléctrica en rectas largas, algo que podría ser determinante en las carreras.

Así se verán los monoplazas de la F1 en 2026.

Los equipos y pilotos de la F1 2026