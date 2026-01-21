Phillips lleva su Summer Truck a la costa argentina: dónde vivir esta experiencia inmersiva

La idea es demostrar las capacidades del audio Philips en condiciones no convencionales.

En plena temporada de verano, Philips apuesta fuerte en la Costa Atlántica con una propuesta que combina tecnología, entretenimiento y aire libre. A través de su Summer Truck, la marca recorre distintos balnearios de Pinamar hasta el 30 de enero, llevando una experiencia inmersiva de sonido Philips y televisores Ambilight pensada especialmente para el contexto veraniego. La iniciativa busca acercar sus soluciones de audio y TV a turistas y residentes, en un entorno relajado y lejos del living tradicional.

Desde el primer momento, el eje está puesto en mostrar cómo un buen sistema de sonido puede cambiar la forma de disfrutar música, películas o contenidos audiovisuales, incluso en espacios abiertos como la playa. El sonido claro, profundo y envolvente acompaña situaciones típicas del verano: juntadas con amigos, descansos frente al mar y momentos de ocio sin interrupciones.

Qué es la experiencia Summer Truck

El Summer Truck funciona como una demostración real de las capacidades del audio Philips en condiciones no convencionales. Música, videos y contenidos multimedia se reproducen con una calidad pensada para destacar matices y potencia, incluso en entornos abiertos y con ruido ambiente. La propuesta apunta a mostrar que el buen sonido no es solo para el hogar, sino también para disfrutar al máximo en reuniones y encuentros al aire libre.

Uno de los grandes diferenciales de la experiencia es la tecnología Ambilight, característica de los televisores Philips. A través de luces LED que reaccionan en tiempo real al contenido, la imagen se expande más allá de la pantalla. En los balnearios, Ambilight cobra un rol central al crear una atmósfera visual envolvente que potencia cada visualización, incluso bajo la luz del día.

Activaciones, sorpresas y presencia en la Costa Atlántica

Philips busca trasladar la experiencia del living al entorno de playa.

Durante toda la activación, Philips comunicará a través de sus redes sociales oficiales los balnearios, fechas y horarios en los que el Summer Truck estará presente. Además de probar los productos en funcionamiento, quienes se acerquen podrán participar de activaciones especiales y sorpresas, pensadas para acompañar el espíritu relajado del verano.

Con esta iniciativa, Philips busca trasladar la experiencia del living al entorno de playa y reafirmar su compromiso con la innovación, integrando tecnología, diseño y entretenimiento al ritmo del verano argentino.