Cuánto gana un trabajador de call center en enero 2026: el salario que cobra

Cuánto cobran los call center en enero

Los trabajadores de call center comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 781/20 comienzan enero de 2026 con salarios actualizados, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto.

El entendimiento fue firmado a mediados de diciembre por la federación que conduce Armando Cavalieri y establece incrementos salariales y sumas fijas que impactan en los haberes de diciembre de 2025 y de los primeros meses de 2026, con incorporación a los básicos prevista más adelante.

Salarios de comercio-rama call center: cómo es el aumento acordado

Desde FAECYS informaron que el acuerdo contempla:

Una suma no remunerativa de $60.000 , que se abonó en diciembre de 2025 y se repite en enero, febrero y marzo de 2026 .

Ese monto se incorporará a las escalas salariales básicas en abril de 2026 .

Además, la suma de $40.000 que debía pasar al básico en enero seguirá pagándose como no remunerativa durante enero, febrero y marzo, y también se incorporará al salario básico en abril.

De este modo, durante enero los trabajadores perciben sus salarios básicos actualizados, más las sumas fijas transitorias acordadas en la negociación.

Salarios de call center en enero

Salarios de call center en enero de 2026

Con el nuevo esquema, las escalas salariales vigentes para enero de 2026 quedan conformadas de la siguiente manera:

Categorías generales

Mantenimiento: $1.169.560

Administrativo: $1.171.859

Operación A

20 horas semanales: $488.275

21 horas: $512.689

22 horas: $537.102

23 horas: $561.516

24 horas: $585.930

25 horas: $610.343

26 horas: $634.758

27 horas: $659.171

28 horas: $683.585

29 horas: $707.998

30 horas: $732.412

31 horas: $756.826

32 horas: $781.240

33 horas: $805.654

Operación B

20 horas semanales: $495.924

21 horas: $520.720

22 horas: $545.517

23 horas: $570.313

24 horas: $595.110

25 horas: $619.905

26 horas: $644.702

27 horas: $669.498

28 horas: $694.294

29 horas: $719.091

30 horas: $743.886

31 horas: $768.683

32 horas: $793.479

33 horas: $818.275

Salarios confirmados para enero

Qué conceptos se suman al salario

Los valores informados corresponden a las escalas salariales, a las que deben agregarse los adicionales por antigüedad y presentismo, que forman parte habitual de la liquidación del sector. Estos conceptos pueden generar diferencias relevantes en el salario final que percibe cada trabajador, según los años de servicio y la modalidad laboral.

Próxima revisión salarial

Tanto el gremio como las cámaras empresarias acordaron volver a reunirse para revisar nuevamente las escalas salariales y los montos fijos vigentes. El objetivo será evaluar la evolución económica y definir posibles nuevos ajustes para los meses siguientes.

Así, en enero de 2026, los trabajadores de call center inician el año con salarios actualizados y sumas fijas garantizadas, en el marco de una paritaria que busca dar previsibilidad hasta la próxima revisión.