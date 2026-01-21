Cuánto gana un trabajador de call center en enero 2026: el salario que cobra

Los trabajadores de call center comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 781/20 comienzan enero de 2026 con salarios actualizados, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto.
El entendimiento fue firmado a mediados de diciembre por la federación que conduce Armando Cavalieri y establece incrementos salariales y sumas fijas que impactan en los haberes de diciembre de 2025 y de los primeros meses de 2026, con incorporación a los básicos prevista más adelante.
Salarios de comercio-rama call center: cómo es el aumento acordado
Desde FAECYS informaron que el acuerdo contempla:
-
Una suma no remunerativa de $60.000, que se abonó en diciembre de 2025 y se repite en enero, febrero y marzo de 2026.
-
Ese monto se incorporará a las escalas salariales básicas en abril de 2026.
-
Además, la suma de $40.000 que debía pasar al básico en enero seguirá pagándose como no remunerativa durante enero, febrero y marzo, y también se incorporará al salario básico en abril.
De este modo, durante enero los trabajadores perciben sus salarios básicos actualizados, más las sumas fijas transitorias acordadas en la negociación.
Salarios de call center en enero de 2026
Con el nuevo esquema, las escalas salariales vigentes para enero de 2026 quedan conformadas de la siguiente manera:
Categorías generales
-
Mantenimiento: $1.169.560
-
Administrativo: $1.171.859
Operación A
-
20 horas semanales: $488.275
-
21 horas: $512.689
-
22 horas: $537.102
-
23 horas: $561.516
-
24 horas: $585.930
-
25 horas: $610.343
-
26 horas: $634.758
-
27 horas: $659.171
-
28 horas: $683.585
-
29 horas: $707.998
-
30 horas: $732.412
-
31 horas: $756.826
-
32 horas: $781.240
-
33 horas: $805.654
Operación B
-
20 horas semanales: $495.924
-
21 horas: $520.720
-
22 horas: $545.517
-
23 horas: $570.313
-
24 horas: $595.110
-
25 horas: $619.905
-
26 horas: $644.702
-
27 horas: $669.498
-
28 horas: $694.294
-
29 horas: $719.091
-
30 horas: $743.886
-
31 horas: $768.683
-
32 horas: $793.479
-
33 horas: $818.275
Qué conceptos se suman al salario
Los valores informados corresponden a las escalas salariales, a las que deben agregarse los adicionales por antigüedad y presentismo, que forman parte habitual de la liquidación del sector. Estos conceptos pueden generar diferencias relevantes en el salario final que percibe cada trabajador, según los años de servicio y la modalidad laboral.
Próxima revisión salarial
Tanto el gremio como las cámaras empresarias acordaron volver a reunirse para revisar nuevamente las escalas salariales y los montos fijos vigentes. El objetivo será evaluar la evolución económica y definir posibles nuevos ajustes para los meses siguientes.
Así, en enero de 2026, los trabajadores de call center inician el año con salarios actualizados y sumas fijas garantizadas, en el marco de una paritaria que busca dar previsibilidad hasta la próxima revisión.