Cómo saber si un dólar el falso: el tutorial de 3 pasos para evitar caer en estafas

El tutorial de la Policía Federal para detectar dólares falsos.

En plena temporada de verano, son muchos los argentinos que cambiaron pesos por dólares, tanto en billeteras virtuales como en casas de cambio, para irse de vacaciones. En este contexto, la Policía Federal Argentina (PFA) emitió una advertencia a la población para evitar la circulación de billetes falsos de la moneda extranjera.

A través de su cuenta oficial de Instagram, @pfa_ar, la fuerza federal publicó un video en el que brindan una guía sencilla para identificar la autenticidad del dólar que circula en el país. Esta iniciativa se da luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobara una guía especializada para la detección de moneda falsificada, que es implementada por todas las fuerzas policiales y de seguridad federales.

“Tocá, mirá y girá”, dice el mensaje. Según explicó la institución, con esta técnica se puede distinguir rápidamente los billetes genuinos de aquellos apócrifos que suelen detectarse en transacciones cotidianas. "La detección temprana de billetes falsos es fundamental para prevenir, identificar y perseguir las actividades ilícitas vinculadas a la falsificación de moneda", sostuvieron.

Cómo detectar dólares falsos: las tres claves

Los compradores de dólares deberán prestar atención a la textura del papel, ya que en billetes originales tiene una composición y un relieve particular que son imposibles de replicar con exactitud por los falsificadores. Por esto, se recomienda tocar el relieve en la figura del prócer y la denominación del billete: el papel es firme, con textura áspera y sin brillo.

En segundo lugar, hay que mirar la marca de agua en la parte blanca que representa la figura del prócer y se observa a trasluz. A contraluz también hay que ver el hilo de seguridad con la inscripción “USA” y el valor del billete.

El tercer y último paso es girar levemente el billete. Cuando se inclina, se deben observar los cambios en los colores de ciertos elementos como la banda de seguridad. Se pueden observar reflejos específicos en las inscripciones y números. En el billete de 100, observe la campana y el hilo 3D.

Cómo detectar billetes falsos en Argentina

Mediante la resolución 1240/2025, la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva, aprobó la Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada, que busca unificar criterios y procedimientos para la identificación de pesos, dólares y euros apócrifos en el país. Su objetivo es reforzar la prevención, detección y persecución de estos delitos.

La iniciativa surgió como parte de una acción coordinada por la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que es dependiente de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.

Cómo detectar pesos y euros falsos en Argentina