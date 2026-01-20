Aunque el Gobierno de Javier Milei eliminó los aranceles a los celulares importados y a otros productos electrónicos, la Argentina seguirá siendo un país caro en materia de tecnología frente a otros mercados, por lo que incluso continuará teniendo menos costo viajar a Chile a comprar uno que adquirirlo directamente en el país.

Si bien la distancia de precios se reducirá, todavía habrá diferencias importantes: en algunos casos, los valores duplican a los de Estados Unidos y superan en más de 60% a los de Chile, por ejemplo en el caso de los iPhone.

Bajan aranceles: cuánto cuesta comprar un Iphone o Samsung Galaxy en Chile

Por caso, un iPhone 17 Pro Max de 256 GB cuesta en la Argentina unos US$ 2.229 (alrededor de $3,3 millones) a través de revendedores oficiales, mientras que en la tienda oficial de Apple en Chile vende a US$ 1.757 (unos $2,6 millones), es decir, un 27% menos, equivalente hoy a alrededor de 700 mil pesos.

De acuerdo con la Cámara de Mayoristas y Distribuidores de Informática de la Argentina (Cadmipya), en promedio los productos tecnológicos en el exterior son alrededor de un 30% más baratos, según señaló en un informe citado por el diario Clarín.

Algo similar ocurre con el Samsung Galaxy S25 FE: en la Argentina cuesta US$ 1.216 ($1.799.999) en el sitio oficial, mientras que en Chile se consigue a US$ 736,92 ($1.090.612), una diferencia del 65% y unos $709.387.

En el caso del Motorola Gmoto g35 5G de 256 GB, la brecha es más chica: en la Argentina cuesta $399.999 (US$ 270), mientras que en Chile se vende a $380.910 (US$ 256), cerca de un 6% menos.

Viajar a Chile: el precio del pasaje de avión

De hecho, un pasaje aéreo ida y vuelta a Santiago de Chile se consigue por al menos 260 dólares, equivalentes a unos $378.000, poco más de la mitad de la diferencia de precios que hay por los celulares de alta gama que hay en el mercado.

De esta forma, en el caso del iPhone o el Samsung Galaxy, sigue siendo más barato viajar un día a Chile, comprarlo al país trasandino y retornar a la Argentina que hacerlo directamente en nuestro país, pese a la tan promocionada baja de aranceles.

La eliminación de los aranceles de celulares que anunció Caputo

La semana pasada, el Gobierno anunció la eliminación de los aranceles para la importaciones de celulares, una medida que entrará en vigencia a partir de este jueves. "Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos", celebró el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El gobierno dispuso una reducción progresiva del arancel, primero al 9,5% hasta la eliminación total anunciada este miércoles y realizada por decreto. “Lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”, señaló el decreto que oficializó la medida.

El ministro de Economía Luis Caputo también celebró el anuncio y lo enmarcó en el "compromiso de bajar impuestos y facilitar el acceso a la tecnología". Según el ministro, desde la primera rebaja arancelaria, que fue en mayo del año pasado, los precios de los celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos.

El Gobierno defiende que los precios de los celulares importados —incluidos los iPhone más nuevos y los modelos premium de Samsung— podrían bajar hasta un 30% a partir de ahora.