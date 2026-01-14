El Gobierno eliminó los aranceles para la importación de celulares

El Gobierno anunció la eliminación de los aranceles para la importaciones de celulares, una medida que entrará en vigencia a partir de este jueves. "Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos", celebró el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El tuit de Manuel Adorni

El gobierno dispuso una reducción progresiva del arancel, primero al 9,5% hasta la eliminación total anunciada este miércoles y realizada por decreto. “Lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”, señala el decreto al que tuvo la Agencia Noticias Argentinas.

