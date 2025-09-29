Aparecen opciones de gama media hasta modelos premium con precios elevados.

El mercado de celulares en Argentina tuvo un septiembre 2025 marcado por dos tendencias: por un lado, los modelos más vendidos que lideraron la preferencia de los consumidores en Mercado Libre, y por otro, la lista de dispositivos que quedaron sin compatibilidad con WhatsApp a partir de este mes. Ambos aspectos reflejan cómo cambia el consumo tecnológico local y qué teléfonos conviene elegir si estás pensando en renovar tu equipo.

De acuerdo con el ranking de Mercado Libre, los argentinos mostraron una fuerte inclinación por marcas como Xiaomi, Samsung y Motorola. Entre los más vendidos aparecen desde opciones de gama media accesibles hasta modelos premium con precios más elevados. Estos datos sirven como referencia para quienes evalúan cambiar de celular, ya que permiten comparar prestaciones y valores antes de tomar una decisión.

Los celulares más vendidos en Argentina en septiembre 2025

Xiaomi Redmi 14c 256gb 16gb Ram Version Global Color Violeta

Samsung Galaxy A15 128gb 6gb Ram Blue Black Color Blanco

Celular Samsung Galaxy A16, 256 GB + 8 GB de RAM color gris Dual sim

Samsung Galaxy A56 5g 256 GB 8 GB RAM verde

Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256gb 8gb Ram Negro

Celular Xiaomi Poco C75 256gb Rom 8gb Ram Black Negro

Celular Moto G15 128gb 4ram Gris

Celular Xiaomi Redmi Note 14 Sand Gold 8gb Ram 256gb Ram

Xiaomi Redmi A5 4g 6,8 128gb 4gb Ram Cámara 32mpx - Black

Samsung Galaxy A26 8 GB + 256 GB 5G White

Motorola Moto G15 Se 4 Gb+ 256 Gb Iguana Green

Motorola Moto G75 256gb 8gb Azul Certificación Militar

Motorola Edge 50 Fusion 5g 256gb 8gb Azul Artico

Celular Samsung Galaxy A16 6+128gb Gris Claro

Celular Samsung Galaxy A16 5g, 256 gb + 8 gb de RAM, cámara de hasta 50 mp, pantalla 6.7, NFC, Ip54, batería gris de 5000 mAh

Celular Tcl 505 4+4gb 128gb Ocean Blue Rv NFC

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5g Negro 256gb 8ram 200mpx

Celular Tcl 505s 256+4gb + Nfc Space Gray

Samsung Galaxy S25 Ultra 1tb Titanium Black

Xiaomi Poco X7 Pro 5g 512gb Verde 12ram 50mpx

Celulares que se quedan sin WhatsApp desde septiembre

En paralelo, WhatsApp dejó de funcionar en varios modelos antiguos. Se trata de equipos lanzados hace más de ocho años que ya no pueden ejecutar las versiones actuales de la app.

En el caso de Android son: