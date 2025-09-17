La ropa blanca es la más difícil para lavar pero una serie de trucos lo hace posible.

El blanco es uno de los colores más difíciles a la hora de lavar la ropa, ya que cualquier imperfecto queda expuesto y muchas veces es muy arduo quitar algunas manchas de ese color. A pesar de esto, existen algunos trucos caseros que resultan infalibles a la hora de eliminar la suciedad de ese tipo de prendas por completo.

Si bien en la actualidad hay productos químicos especiales para quitar manchas de ropa blanca, así como funciones de los lavarropas abocadas solo a esa tarea, los trucos caseros de la abuela nunca dejan de fallar y muchas veces resultan aún más efectivos que los modernos. Se trata de opciones súper económicas y que se realizan con elementos que están en todas las casas.

Trucos caseros para quitar manchas de ropa blanca

Aplicar jugo de limón directamente sobre la mancha y dejar la prenda al sol, ideal para manchas amarillentas.

Preparar una pasta con bicarbonato de sodio y agua, frotar suavemente sobre la mancha y enjuagar.

Usar vinagre blanco en remojo durante 30 minutos para eliminar olores y manchas leves.

Frotar la mancha con jabón blanco en pan antes de lavar, especialmente en cuellos y puños.

Para manchas de grasa, espolvorear maicena o talco, dejar actuar y luego cepillar antes de lavar.

Combinar agua oxigenada con un poco de detergente suave, aplicar en la zona y enjuagar bien.

Lavar la prenda lo antes posible después de la mancha, porque cuanto más tiempo pase, más difícil será quitarla.

Los tips infalibles para usar el lavarropas

Si bien este electrodoméstico se trata de una gran ayuda para los quehaceres domésticos y agiliza la tarea de lavar la ropa, es necesario tener en cuenta algunos tips porque el mal uso del dispositivo puede dañar las prendas para siempre. Algunos de ellos son:

Separar la ropa por colores y tipos de tela para evitar desteñidos o daños.

Revisar bolsillos, cerrar cierres y dar vuelta las prendas delicadas antes de ponerlas.

No sobrecargar el tambor, porque la ropa no se lava bien y el motor se fuerza.

