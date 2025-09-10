EN VIVO
Descuentos Y Promociones

Camperas por menos de 25 mil pesos: grandes descuentos en un histórico supermercado

Con la llegada del mes de la primavera, una cadena de supermercados lanzó muchas ofertas con rebajas de hasta el 60% en prendas seleccionadas y descuentos especiales.

10 de septiembre, 2025 | 19.42

Con el final del invierno, comienza la temporada de liquidaciones que muchos esperan para renovar el guardarropa y aprovechar descuentos en tecnología. La cadena de supermercados Coto se sumó a esta tendencia ofreciendo rebajas de hasta un 60% en prendas seleccionadas. Se trata de promociones especiales que se aplican tanto en sus sucursales físicas como en su plataforma online.

Entre las prendas con descuentos se encuentran camperas, buzos, remeras y sweaters. Por ejemplo, una remera para hombre con cuello en V puede encontrarse a $5.200, lo que representa un 60% menos respecto al precio original. También hay buzos para dama a $14.000 y camperas clásicas con descuentos similares. La promoción, vigente hasta el 11 de septiembre.

Cabe mencionar que se puede abonar en un solo pago con efectivo, débito o crédito, y se destaca en los carteles amarillos que están visibles, apenas se ingresa a las sucursales de Coto. En la sucursal del Abasto, por ejemplo, se observó una gran variedad de prendas con estas rebajas. A continuación repasamos algunos precios destacados, relevados por iProfesional, que se pueden encontrar en este período de liquidación.

MÁS INFO

Las prendas con descuento en supermercados Coto

  • Remera hombre cuello redondo: $7.999
  • Remera hombre cuello en V: $5.200 (60% off)
  • Parka lisa: $43.999 (60% off)
  • Campera hombre clásica azul: $23.999 (60% off)
  • Buzo con capucha: $39.999
  • Sweater cuello redondo: $19.999 (60% off)
  • Buzo dama cuello redondo: $13.999 (60% off)
  • Campera dama corta: $22.399
  • Buzo cuello redondo para niños: $8.799
  • Campera larga dama con botones: $19.999 (60% off)
  • Buzo con capucha: $10.399

MÁS INFO

Otras ofertas en Coto

Además de las prendas, Coto extiende las ofertas al sector de electrodomésticos y tecnología. Por ejemplo, el robot de cocina marca Top House está entre los productos destacados en promoción, sumándose a las rebajas que buscan atraer a los consumidores durante septiembre. Para quienes utilizan tarjetas bancarias o billeteras virtuales, las ofertas incluyen descuentos de hasta un 25% y reintegros del 30%, respectivamente. Estos beneficios tienen topes semanales que oscilan entre los $10.000 y $15.000 según la entidad financiera o la aplicación utilizada.

Un consejo importante es prestar atención a los días específicos en los que se activan estas promociones y los límites de reintegro, ya que es posible combinar dos compras semanales para maximizar los ahorros. Esta estrategia está ganando popularidad entre los compradores que quieren sacar el máximo provecho a las liquidaciones. En definitiva, septiembre se presenta como un mes ideal para aprovechar las rebajas de fin de invierno.

Algunas de las ofertas en indumentaria en sucursales Coto durante septiembre 2025.

Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas