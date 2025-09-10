Con el final del invierno, comienza la temporada de liquidaciones que muchos esperan para renovar el guardarropa y aprovechar descuentos en tecnología. La cadena de supermercados Coto se sumó a esta tendencia ofreciendo rebajas de hasta un 60% en prendas seleccionadas. Se trata de promociones especiales que se aplican tanto en sus sucursales físicas como en su plataforma online.

Entre las prendas con descuentos se encuentran camperas, buzos, remeras y sweaters. Por ejemplo, una remera para hombre con cuello en V puede encontrarse a $5.200, lo que representa un 60% menos respecto al precio original. También hay buzos para dama a $14.000 y camperas clásicas con descuentos similares. La promoción, vigente hasta el 11 de septiembre.

Cabe mencionar que se puede abonar en un solo pago con efectivo, débito o crédito, y se destaca en los carteles amarillos que están visibles, apenas se ingresa a las sucursales de Coto. En la sucursal del Abasto, por ejemplo, se observó una gran variedad de prendas con estas rebajas. A continuación repasamos algunos precios destacados, relevados por iProfesional, que se pueden encontrar en este período de liquidación.

Las prendas con descuento en supermercados Coto

Remera hombre cuello redondo: $7.999

Remera hombre cuello en V: $5.200 (60% off)

Parka lisa: $43.999 (60% off)

Campera hombre clásica azul: $23.999 (60% off)

Buzo con capucha: $39.999

Sweater cuello redondo: $19.999 (60% off)

Buzo dama cuello redondo: $13.999 (60% off)

Campera dama corta: $22.399

Buzo cuello redondo para niños: $8.799

Campera larga dama con botones: $19.999 (60% off)

Buzo con capucha: $10.399

Otras ofertas en Coto

Además de las prendas, Coto extiende las ofertas al sector de electrodomésticos y tecnología. Por ejemplo, el robot de cocina marca Top House está entre los productos destacados en promoción, sumándose a las rebajas que buscan atraer a los consumidores durante septiembre. Para quienes utilizan tarjetas bancarias o billeteras virtuales, las ofertas incluyen descuentos de hasta un 25% y reintegros del 30%, respectivamente. Estos beneficios tienen topes semanales que oscilan entre los $10.000 y $15.000 según la entidad financiera o la aplicación utilizada.

Un consejo importante es prestar atención a los días específicos en los que se activan estas promociones y los límites de reintegro, ya que es posible combinar dos compras semanales para maximizar los ahorros. Esta estrategia está ganando popularidad entre los compradores que quieren sacar el máximo provecho a las liquidaciones. En definitiva, septiembre se presenta como un mes ideal para aprovechar las rebajas de fin de invierno.